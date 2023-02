UITTIPS. Krokuskriebels, intiem concert en een kunstwandelparcours

Festival

JEF festival

nog t.e.m. 26/02

JEF is het festival voor jeugdfilm. Je kan er niet alleen films kijken, maar ook deelnemen aan workshops, de VR-cinema ontdekken en nog zoveel meer. Zaterdag kunnen peuters en kleuters in het minimedialab hun eigen verhaaltje bedenken aan de hand van een schaduwspel of met stop-motion. Of kijk de klassieker ‘Jumanji’ met Robin Williams, maar dan wel met een twist: speel tijdens de film een potje bingo! Spot je een dier op je bingokaart en in de film? Dan kan jij bingo roepen. Mooie natuurbeelden kijken, kan dan weer met de film ‘Wolf’ van Dirk Draulans. Hierin zie je het verhaal over de terugkeer van de wolf naar de Lage Landen. Meer specifiek, het verhaal van jonge wolf Scout. Is hij wel echt zo’n grote boze wolf zoals we altijd lezen in de sprookjes? Filmliefhebbers, hierheen!

jeffestival.be

Concert

Alice Boman

18/02

Intiem concert à la Nina Simone? Dat kan deze zaterdag in de Trix met Alice Boman. Boman is een Zweedse singer-songwriter van wie je misschien al eens een liedje gehoord hebt in series en films zoals ‘13 Reasons Why’, ‘Suits’, ‘Paper Towns’ en ‘The Resident’. Ze nam haar eerste EP ‘Skisser’ op in haar slaapkamer, zonder erbij na te denken dat ze die liedjes ooit zou laten horen aan het grote publiek. Ondertussen bracht Boman al meerdere songs uit die je deze zaterdag laten wegdromen. Hou je avond vrij voor een portie zwoele muziek!

trixonline.be

Expo

Krokuskriebels

nog t.e.m. 26/02

De hele krokusvakantie lang zijn jij en je gezin welkom in meer dan 90 musea waar je activiteiten vindt op maat van families. Maak je eigen tasje in het Modemuseum Hasselt, schrijf je naam met een echte ganzenveer in het KBR museum, teken een cartoon met het hele gezin in het Europees Cartoon Center… En er is nog meer! Volg een fantasierijke rondleiding in het Middelheimmuseum of leer duurzaam groenten kweken in de virtuele tuin van BELEXPO. Veel activiteiten zijn ook toegankelijk voor gezinnen met kinderen die een verstandelijke of fysieke beperking hebben. Zo stond inclusie dit jaar centraal en bedachten de musea samen programma’s waarbinnen die kinderen zich thuis voelen. Iedereen welkom dus!

krokuskriebels.be

Parcours

Vitrines d’amour

18 & 19/02

Slenter over het kunstwandelparcours Vitrines d’amour op de linkeroever in Gent, een buurt die je even wegvoert van de winkeldrukte in de Veldstraat. Loop langs 72 vitrines met foto’s, tekeningen, gedichten of schilderijen in het teken van de liefde. Het gaat om werk van bekende en minder bekende kunstenaars, van jong en oud. Bij de deelnemende locaties vind je een plannetje van de wandelroute en meer info over de kunstwerken. Check onder andere het werk van sociologe Josefien Tondeleir. Als autodidactische fotograaf zoomt ze in op onderwerpen die haar aan het hart gaan: natuur, dieren en haar eigen familie.

linkeroever.gent

Festival

Anima Festival

nog t.e.m. 26/02

Nog meer film! We hebben het over het internationaal animatiefestival van Brussel: Anima. Kijk zondag naar ‘Chun Tae-il: A Flame That Lives On’, een Koreaanse film over de 22-jarige Tae-il. Hij vindt een job als arbeider in een kledingfabriek, maar zijn werkomstandigheden zijn loodzwaar. Daardoor strijdt hij voor de rechten van de Koreaanse arbeiders. Bereid je voor op een ontroerend drama. Of kom zaterdag naar ‘Knor’ kijken, over een biggetje dat Babs cadeau krijgt van haar opa. Maar haar ouders hebben liever geen vies varkentje in huis en bovendien doet Babs’ opa mee aan een worstenwedstrijd van de Vereniging voor Vleeswaren van Verse Varkens... Hoe loopt het af met Knor? Dat en veel meer ontdek je op Anima.

animafestival.be