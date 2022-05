UITTIPS. Klassieke muziek in een modern jasje en de natuurlijke biotoop van een archeoloog

Expo - The Act of Breathing

nog t.e.m. 31/7

Vilvoorde - Het festival zelf ligt achter ons, maar tot eind juli kan je wel nog naar de tentoonstelling The Act of Breathing van het Horst Festival. De expo valt uiteen in twee delen, op twee locaties. Op de Asiat-site in Vilvoorde, een voormalige militaire basis, vind je elf kunstinstallaties: in de gebouwen op het domein, de monumentale koeltorens of in de natuur. Grote namen als Laure Prouvost en Pascale Marthine Tayou laten er hun artistieke adem door de site waaien. Voor een tweede deel van de expo moet je naar Cinematek, waar drie kunstenaars hun werk tonen, en je kan meteen nog even blijven voor het filmprogramma dat aan de tentoonstelling is gekoppeld.

horstartsandmusic.com

Culinair - SMA(A)K

20-22/5

Geraardsbergen - Klein hongertje, grote goesting in een gezellig weekend? No problem! Een divers aanbod aan foodtrucks tovert dit weekend De Gavers om tot een magisch festival. Er is streetfood uit alle windhoeken, er is theater, live muziek en er zijn swingende beats. Zaterdag verwent SMA(A)K je - uiteraard onder het genot van een hapje en een goed glas - zelfs met een openluchtfilm onder de sterren. Op zondag worden de allerkleinsten in de watten gelegd met speelblokken, springkastelen, kindergrime en heel veel leuke spelletjes. Genieten van lekker eten terwijl de kinderen zich amuseren? Wat een topconcept.

degavers.be

Evenement - Oostende voor Anker

30/5

Oostende - Tijdens Oostende voor Anker zetten meer dan 150 oude en nieuwe schepen koers naar Oostende: van driemasters over binnenschepen tot de kleinste sloep. Allemaal getuigen ze van de rijke Belgische maritieme geschiedenis. Op en rond de dokken maak je kennis met oude scheepsambachten, proef je vers gebakken of geroosterde vis en luister je naar traditionele vissersliederen. Ook families met kinderen die ontdekkingsreiziger willen worden reppen zich best naar Oostende, want dit jaar zijn de expedities van Magellaan en Elcano, zo’n 500 jaar geleden, het centrale thema… Zo zal er een unieke collectie zee- en wereldkaarten getoond worden, uitgeleend door het Spaans Geografisch Instituut.

oostendevooranker.be

Evenement - Archeologiedagen

20-22/5

Vlaanderen en Brussel - Sommigen zitten graag met hun hoofd in de wolken, anderen duiken liever met hun neus onder de grond - daar waar ons verre verleden te vinden is. Tijdens de Archeologiedagen halen de cultuurhuizen dit weekend alles uit de kast (pardon, van onder het stof) om je in te leiden in de fascinerende wereld van de archeologie. Je kan jezelf laten terugvoeren in de tijd door re-enactors: ja, dat zijn van die mannen (en vrouwen) die in historische kostuums heuse veldslagen naspelen. Andere mogelijkheden? Duik in de coulissen van een archeologisch depot, observeer een archeoloog in zijn natuurlijke habitat tijdens een opgraving (maar wel niet voederen!) of ga zelf aan de slag tijdens een workshop. Zoals die in Gent rond Lego-Masters: wij gaan alvast met onze zesjarige bouwen aan het allergrootste Lego-ridderkasteel dat je ooit hebt gezien.

archeologiedagen.be

Evenement - Antwerp Spring Festival

nog t.e.m. 24/5

Antwerpen - De Handelsbeurs, vlak bij de Meir, is een van de meest betoverende locaties van Antwerpen. Dit weekend komt de plek tot leven tijdens het Antwerp Spring Festival: een gloednieuw klassieke muziekfestival met grote namen als Mauro Pawlowski, Tom Lanoye, Stefaan Degand en Opera Ballet Vlaanderen op het programma. Zoals de line-up al bewijst, gaat het om klassieke muziek-met-een-twist, want Antwerp Spring wil vooral gaan voor artistieke kruisbestuivingen. Vanavond geniet je alvast van de unieke combinatie van Beethovens Negende Symfonie - van een klassieker gesproken - in combinatie met nieuw koorwerk van de Belgische componist Frederik Neyrinck. En als je daar dan toch bent: vergeet tijdens het luisteren vooral niet te kijken naar de adembenemende neogotische gaanderijen van het prachtige gebouw…

antwerpspringfestival.be