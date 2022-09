UITTIPS. Honderden open monumenten, 47 galeries en één groot feest voor een Gentse concertzaal: Dit brengt het weekend

Ubuntu Festival

10 & 11/09

Boom - Het gemeentelijk park van Boom is in september het decor voor Ubuntu Festival, een zonnig feest met muzikanten uit alle hoeken van de wereld. Die brengen rumba, salsa, soul, hiphop, jazz en reggae. Behalve live muziek op twee podia valt er nog heel wat te beleven: er zijn gratis workshops, muzikale optochten, een uitgebreide wereldmarkt, straatanimatie en een kinderdisco. En niet te vergeten: morgen komen de voorleesmadammen van de bib langs met de Voorleescaravan. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen zo doorlopend genieten van leuke en mooie verhaaltjes.

ubuntufestival.be

Brussels Gallery Weekend

Nog t.e.m. 11/09

BRUSSEL - Hedendaagse kunst niets voor jou? Dat zie je verkeerd. Dit weekend bewijzen maar liefst 47 Brusselse galeries je dat kunst ook voor niet-kenners niet te vreemd, te zot of te duur hoeft te zijn. De vijftiende editie van het Brussels Gallery Weekend nodigt je uit bij tentoonstellingen, performances en installaties, maar vooral ook in zijn gloednieuwe meetingpoint: de prestigieuze Drukkerij van de Nationale Bank. Je kan daar uiteraard meeten en gezellig iets drinken, maar het is ook de thuisbasis van de Sculpture Factory: een nooit geziene selectie van veertien grootformaat-werken van de deelnemende galerijen. Verder vinden er ook heel wat nevenactiviteiten plaats, zoals talks, kinderworkshops en zelfs een BGW party!

brusselsgalleryweekend.com

Open Monumentendag

11/09

VLAANDEREN - Die ene dag dat alle deuren opengaan? Dat kan alleen maar Open Monumentendag zijn. Honderden monumenten, musea en oude gebouwen laten het brede publiek binnenpiepen in hun geheime schatkamers. Enkele highlights? In Blankenberge kan je deelnemen aan een nostalgische wandeling doorheen de binnenstad. Je gaat samen met een gids op zoek naar de verdwenen hotels in de kuststad. In Antwerpen kan je een bezoek brengen aan het oude meisjesweeshuis van de stedelijke armenzorg. Het kasteel van Horst trakteert je op een binnen- en buitententoonstelling over het verhaal van het kasteel, inclusief met een proeverij van lokale Hagelandse wijnen. Dorst én goesting gekregen? Check het programma en ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is. openmonumentendag.be

Didier Vermeiren

nog t.e.m. 08/01/23

BRUSSEL - Het is alsof ze voor elkaar geboren zijn: de witte werken van Didier Vermeiren vloeien naadloos over in het spierwitte decor van het Brusselse museum WIELS. Deze Belgische kunstenaar schippert tussen Brussel en Parijs en staat bekend als een van de belangrijkste beeldhouwers in Europa. Zijn werk schittert over de hele wereld, van het MoMA in New York tot in Centre Pompidou in Parijs. Naast zijn beeldhouwwerken vind je in WIELS ook een gedeelte fotografie terug. Vermeiren maakte er een kunst van om zijn beeldhouwwerken ook op camera vast te leggen. WIELS presenteert zijn werk over twee verdiepingen. Eentje om niet te missen!

wiels.be

Handelsbeurs 20 jaar

09/09

GENT- De Handelsbeurs is niet alleen dat prachtige gebouw op de Gentse Kouter, het staat ook bekend als een van de best klinkende concertzalen in het land. In de beginjaren diende het als tempel voor rock en klassieke muziek, intussen groeide het uit tot een huis dat van veel muzikale walletjes wil eten, met een stevige focus op jazz en muziek voor een jong publiek. Handelbeurs staat na 20 jaar op een scharniermoment… tijd dus om van naam te veranderen! Handelsbeurs vervelt terug naar Ha, de naam die het in 2002 oorspronkelijk kreeg. De Ha! van ontdekking en emotie, en dat wordt vanavond gevierd met een XL zangfeest in openlucht, een concert van Intergalactic Lovers en een afterparty met Cosy Cozy in de foyer.

handelsbeurs.be