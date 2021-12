Home Cultuur UITTIPS. Het weekend brengt Turkse funk, pornobioscopen en kunst voor kinderen De beste uitjes voor dit weekend. Kunstendag voor Kinderen - - Foto Bart Van der Moeren Door Redactie Online Kunstendag voor Kinderen Vlaanderen & Brussel, 21/11 A post shared by Kunstendag voor Kinderen (@kunstendagvoorkinderen)

Kruis zondag aan als een hoogdag in je agenda, want die dag staat cultuur voor families centraal. Van peuter tot scholier… welke leeftijd je kroost ook heeft, in talloze cultuurhuizen kunnen gezinnen op de Kunstendag voor Kinderen terecht voor voorstellingen, workshops, concerten of speurtochten. Sander Gillis van Ketnet, de sympathieke ambassadeur van deze Kunstendag, gidst je door het uitgebreide aanbod. Zo kan je in Anderlecht met je baby terecht in een snoezelboekhoek, het Antwerpse MAS organiseert een buggytour en De Warande in Turnhout gaat voor een heus Kunstenfeest. Ikke doen? Kennen we. Veel huizen komen met concrete doe-activiteiten voor kinderen die moeilijk stilzitten. Hop, geen enkele reden meer om thuis te blijven op 21 november!

kunstendagvoorkinderen.be

OBSESSED

Antwerpen 19-21/11

Diamonds are everybody’s best friend, toch? In het Antwerpse diamantmuseum DIVA loopt daarom het hele weekend lang OBSESSED, een juwelenfestival waarin het flonkerende goedje centraal staat. Je kan intekenen op een podcastwandeling rond de diamant, een slijpdemonstratie bijwonen of een workshop volgen rond het tekenen van diamanten. Heb je zelf thuis ook wat van die waardevolle steentjes liggen? Laat ze dan ter plaatse gratis schatten door een juwelier. Vergeet niet de diamanttour van DIVA zelf te volgen, en wie op zondag 21 november komt neemt best zijn kinderen mee: die dag schuift het kleine grut mee aan de ateliertafel en maakt het samen met zijn (groot)ouder(s) een schitterend juweel.

divaantwerp.be

Afscheid van een auto

Leuven 19/11

In deze klimaatcrisis raakt de auto steeds meer uit de gratie, maar toch… toch hebben we er een band mee. Vraag je ouders maar eens naar die goede oude tijd waarin ze met hun Citroën 2CV of hun Fiat 500-tje rondtuften… Auto’s maken ons emotioneel, zoveel is zeker. Theatermaker Adriaan van Aken zal dat beamen: in ‘Afscheid van een auto’ neemt hij ons mee op een bijzondere roadtrip: de allerlaatste reis die hij met zijn trouwe Citroën Xsara Picasso maakt naar Marseille, waar hij de auto zal proberen te verpatsen, om voortaan als niet-autobezitter door het leven te gaan. Met een geluidsband en enkele eenvoudige attributen roept Van Aken zijn reis op langs de Franse A6, van aire naar aire. Of hij er uiteindelijk in slaagt om van zijn vierwieler afscheid te nemen? Dat moet nog blijken…

30CC.be

Istanbul Ekspres

Gent 20/11

Istanbul Ekspres - - Foto Kopya

Allemaal aan boord van de Istanbul Ekspres? En… gààn! De Centrale slaagt er opnieuw in om het kruim van de hedendaagse en zeer levendige Turkse muziekscene naar Gent te halen, voor een avond vol meeslepende klanken. Deniz Tekin wordt omschreven als ‘girlpower uit West-Turkije’ en verweeft melodieuze zang met eenvoudige arrangementen op akoestische gitaar en piano. Nog meer vrouwelijke kracht komt van Melike Sahin, een singer-songwriter uit Istanbul met een voorgeschiedenis in psychedelische muziek. HEY! DOUGLAS sluit de avond af met zijn mix van soul, funk en psychedelica. Laat alle gedachten aan traditionele volksmuziek varen: dit is straffe marchandise uit het clubcircuit, en dus zéér dansbaar.

decentrale.be

The ABC of Porn Cinema / Drama the art of Lauren Durieux

Brussel nog t.e.m. 09/01/‘22

Het MIMA komt met een dubbelexpo waarvan er eentje alvast onze oortjes rood laat kleuren: in The ABC of Porn Cinema ontsluit het Brusselse museum veertig jaar aan uitzonderlijke archieven van de beroemde Brusselse pornobioscoop ABC. Een weelde aan pikante (of soms enkel amusante) affiches en foto’s zijn te bewonderen. Als tegenhanger van zoveel lichtvoetige affichekunst stelt MIMA ook de ‘serieuze’ (maar oogstrelend mooie) affichekunst tentoon van de Belgische illustrator Laurent Durieux – denk aan de filmaffiches voor films als ‘Jaws’, ‘Apocalypse Now’ en ‘Paris, Texas’. Twee topexpo’s op één plek, voor de liefhebbers van de cinema – in al haar diverse vormen.

mimamuseum.eu