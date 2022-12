UitTips. Het weekend brengt Tokyo naar Brussel, vuur naar Kortrijk en Tupac weer tot leven

EVENEMENT

Tokyo Art City

doorlopend

Brussel - Altijd al gedroomd van een tripje naar Japan? Wij ook! Ver hoeven we daar tegenwoordig niet meer voor te lopen: dankzij ‘Tokyo Art City’ boeken we zo een ticketje voor de wereldberoemde, drukke ‘Yamanote Line’ - een van de drukste spoorlijnen van Tokyo. Deze trein verbindt de meest iconische stadsdelen van Tokyo met elkaar. We zoeven in deze immersieve tentoonstelling van de torenhoge Shinjuku-wolkenkrabbers tot de mensenmenigte op het drukke Shibuya-kruispunt. Van de regenboogbrug in Odaiba tot de kleurrijke, bruisende straten van Akihabara. Vermoeiend? Zeker! Beëindig dus je reis met een wandeling door het mystieke Ueno Park, waar kersenbloemblaadjes om je heen wervelen. ‘Tokyo Art City’ belooft een totale onderdompeling in ’s werelds grootste en meest opwindende megapolis.

tokyo-expo.be

FESTIVAL

Feux d’Hiver

16 & 17/12

Kortrijk - Bolwerk is een heerlijke creatieve plek in Kortrijk, waar mensen met een idee gelijkgestemde zielen ontmoeten en hun projecten kunnen ontwikkelen. Samen met de Schouwburg en met muziekcentrum Track zetten ze dit weekend de deuren open voor een heus winterfestival. ‘Feux d’Hiver’ belooft een mix van concerten, workshops, comedy, film, licht, sfeer en food. In een ‘vurig decor’, geïnstalleerd door de de specialisten van Dwaallicht. Voor lekkers (en een heuse workshop) zorgt The BBQ Bastard, en wie zijn vingers nog niet heeft verbrand aan de barbecue doet best een stapje achteruit wanneer op zaterdag Jahongaleru aantreedt - een vuurartiest met een spectaculaire show. Kwestie van het warm te krijgen!

feuxdhiver.be

KIDS

Winterwonderkasteel

nog t.e.m. 8/01

Gent - Tijdens de donkerste dagen van het jaar verandert het Gravensteen in Gent naar goede gewoonte in een magisch Winterwonderkasteel vol lichtjes, mooi versierde kerstbomen en knetterende vuurkorven. Beklim de donkere wenteltrappen tot helemaal boven in de donjon: van daaruit heb je een uniek uitzicht over de prachtig verlichte binnenstad. Voor de allerkleinsten is er een leuke zoektocht, met een leuke verrassing als extra. Ook de sfeervolle Winterbar komt terug - dat is dan de extra voor de grote mensen. Combineer dit alles met de grappige vertellingen van de Vlaamse komiek Wouter Deprez in je oren, en geniet van de magische sfeer.

historischehuizen.stad.gent

THEATER

Who’s Tupac?

16 & 17/12

Brussel - Theatercollectief Jr.cE.sA.r liet zich voor deze intieme en krachtige muzikale voorstelling inspireren door het levensverhaal van rapper Tupac Amaru Shakur. Tupac is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken - meermaals komt hij in aanraking met de politie. Maar intussen klaagt hij in zijn nummers de onrechtvaardigheden aan die Afro-Amerikanen moeten ondergaan. In 1996 wordt hij in een drive-by-shooting gedood, een moord die tot vandaag onopgehelderd blijft. Na ‘Rumble in da jungle’, ‘Malcolm X’ en ‘Dear Winnie’ wekken regisseur Junior Mthombeni en zijn crew opnieuw het nalatenschap van een omstreden figuur tot leven. ‘Who’s Tupac?’ neemt de vorm aan van een talentenjacht, waarin vier mensen strijden om de hoofdprijs: de volgende Tupac worden.

kvs.be

EXPO

Verborgen Parels - zeven eeuwen Mechelse meesterwerken

nog t.e.m. juni 2023

Mechelen - De stad Mechelen was vele eeuwen lang een belangrijke stad - een stad die economische en dus ook culturele voorspoed kende. Door de eeuwen heen werden in Mechelen topstukken gemaakt op het gebied van schilderkunst, edelsmeedkunst, beeldhouwkunst en prentkunst. Een aantal van die meesterwerken waren lange tijd niet publiek toegankelijk - en daar brengt het Museum Hof van Busleyden nu verandering in. In ‘Verborgen Parels’ bewonder je meer dan 100 kunstwerken uit verschillende tijdsperiodes en vaak afkomstig uit museale, private en erfgoedcollecties. De expo is opgevat als een stadswandeling, waarbij je zowel rond de opstelling heen kunt lopen als je tussen de kunstwerken begeven, en de verhalen ontdekken die ze met zich meedragen.

hofvanbusleyden.be

PARCOURS

Geest van Gaston - Ghost/Tom Ternest/De Grote Post

16-30/12

Oostende De geest van het oude postgebouw komt tot leven dankzij zotte videoprojecties, spannende soundscapes en persoonlijke ontmoetingen. Een samenwerking tussen artistiek collectief Ghost, regisseur Tom Ternest en de Oostendenaren.

Wandel door dit meesterwerk van architect Gaston Eysselinck en verken de geschiedenis van dit historische telefonie- en postgebouw. Het parcours loopt langs gangen en hoeken van het huidige cultuurhuis, waar je als bezoeker het bestaan niet van wist.

Tijdelijk parcours van 16 – 18/12, 20 – 23/12 en 27 – 30/12.

Meer info & tickets: 10jaarDeGrotePost.be