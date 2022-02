Home Cultuur UITTIPS. Een romantische lichtwandeling, circus in het bos en prikkelend theater: zo maak je er een geweldig weekend van De beste culturele uitjes van dit weekend. Foto R.V. Door Redactie Online De jager-verzamelaar nog t.e.m. 26/02 A post shared by Compagnie Cecilia (@compagniececilia)

Gent - Wat als we het nu eens op eigen kracht zouden doen? Leven dan, los van de maatschappij zoals die nu is. Behoorlijk wat mensen spelen met het idee om ‘eruit te stappen’, en ook acteur Titus De Voogdt raakte door die mogelijkheid gefascineerd. Samen met muzikant en vriend Jean-Yves Evrard gaat hij in de nieuwste voorstelling van Compagnie Cecilia op zoek naar deze ‘jager-verzamelaars’. Back to the roots, naar de jeugd van Evrard ook, die - opgegroeid in een klein boerengezin - leerde om alles zelf te doen. Maar kan dat nog, anno 2022? Kunnen we in deze moderne tijden nog onafhankelijk leven van anderen? En belangrijker nog: maakt ons dat gelukkig? Actrice Greet Jacobs voerde de regie, de twee mannen op de bühne zorgen voor knallend spel- en muziekplezier.

Made in X

nog t.e.m. 29/05

Antwerpen - Weet iemand waar het kobalt uit onze dierbare smartphone vandaan komt? Wel ja, uit Congo, waar de grondstof in vaak mensonterende omstandigheden wordt ontgonnen. En zo zijn er nog wel voorbeelden te geven van alledaagse voorwerpen uit ons westerse leven, die bestaan uit materialen die niet koosjer zijn. Ons leven is vol van producten waar we eigenlijk de oorsprong niet van kennen - made in X dus. Kunsthal Extra City in Antwerpen grijpt dit gegeven aan om een tentoonstelling op te zetten: Made in X - To the Bone graaft via werk van Sammy Baloji, Monira Al Qadiri en nog meer internationale kunstenaars naar de grondstoffen waarop onze consumptiemaatschappij is gebaseerd. De kunstenaars kiezen daarvoor diverse vormen: van video- en beeldhouwkunst over fotografie tot installaties.

Winter Warm

nog t.e.m. 06/02

Kasterlee - De bossen van de Hoge Rielen in Kasterlee vormen dit weekend het decor van Winter Warm, een bijzonder festival met lichtinstallaties, circus, muziek, theater en natuurbeleving. Vanavond wordt alvast een feestje voor de jeugd: die kan vrij skaten in de skateloods en daarna vet raven op de BosRave (in openlucht!). Zondag is dan weer familiedag: kinderen kunnen meebouwen aan het land art project van kunstenaar Jesse Cremers, vuur maken en vooral veel spelen terwijl de ouders in de bar genieten. O ja, de bar? Dat is het festivalcentrum in het pas gerenoveerde Theater op de middenweg. Proef er vooral het WinterWarmbier, en andere lekkere drankjes en hapjes.

Nature Illuminated

nog t.e.m. 20/3

Groot-Bijgaarden - Stel je voor… een feeërieke wandeling door het elegante twaalfde-eeuwse kasteeldomein van het Kasteel van Groot-Bijgaarden, op het ritme van een indrukwekkend licht- en muziekparcours. Wie droomt daar niet van? Tot eind maart kan het tijdens Nature Illuminated, een wonderlijke ode aan de vier seizoenen én aan het prachtige kasteeldomein zelf. De subtiele lichtshow zet speels de troeven van dit kasteel uit de Vlaamse renaissance in de schijnwerpers: de eeuwenoude bomen, de rode, schitterende bakstenen, de tuinen, de valbrug en tot slot de kerker. Laat je verleiden tot een poëtische wandeling en voel je helemaal één worden met de natuur.

Admiral Freebee

nog t.e.m. 30/01

Heusden-Zolder - Twee grote namen uit de Belgische pop en rock vinden elkaar zaterdag in Heusden-Zolder: Admiral Freebee en Senne Guns. Toch zal dat geen spektakel opleveren, eerder een intieme, beklijvende set. Door een vervelende armblessure was Admiral Freebee verplicht om zijn gitaar tijdelijk aan de wilgen te hangen. Daarom stortte hij zich op keyboards en allerhande fijne elektronica. Het resultaat: filmische pareltjes, met het zo typerende melancholische stemgeluid van de admiraal erbovenop. Voorbeeldje is de single No Ordinary Moments, voorzien van een verdwaalde pianoriedel én een bijbehorende videoclip van Rinus Van de Velde. Smaakmaker voor het nieuwe album van Admiral Freebee? Zeker, net zoals dit concert dus.

