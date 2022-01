Home Cultuur UITTIPS. Een dinojacht, Belgische animatiefilms en het mooie Brugse dialect fleuren je weekend op De cultuurtips van dit weekend. Foto Coco Collectief Door Redactie Online Coco Collectief 30/01 A post shared by CocoCollectief (@cococollectief)

Kortrijk - Een man gaat op weg. Hij laat zijn geliefde en de bewoonde wereld achter zich. Tijdens zijn tocht ziet hij in de sneeuw, de storm en de bittere kou zijn gevoelens van wanhoop, verdriet en verlangen weerspiegeld. Klinkt bekend? Schuberts ‘Winterreise’ is een van de meest geliefde en meest legendarische liedcycli uit onze klassieke muziekgeschiedenis. De winterreis stond altijd al hoog op het verlanglijstje van het Coco Collectief - een club die bestaat uit vijf zangeressen en pianist Maurice Lammerts van Bueren. Deze laatste bewerkte eigenhandig de liederen tot duetten, solo’s en a cappella-werk, en zelfs een lied zonder zang. Door de ogen van de vijf zingende dames krijgen we zo een eigentijdse visie op een tijdloos verhaal.

schouwburgkortrijk.be

Weekend van het Brugs

Nog t.e.m. 30/1

BRUGGE - Ma how zeg! Bruggelingen herkennen elkaar ook in het verre buitenland aan hun sappige taal, want er is weinig wat de Bruggelingen zo sterk bindt, behalve dan misschien hun liefde voor de stad zelf. Het Brugs is echter niet enkel de taal van volkse kluchten: het is een eeuwenoude, rijke en sappige cultuurtaal. Een heel weekend lang staat die taal op verschillende locaties in de stad in the picture. Hoe klinken bekende muzieknummers in het Brugs? Welk Brugs woord ken jij voor een typisch alledaags gebruiksvoorwerp? Wat zijn de parels in de Brugse taal? Verrijk dit weekend je woordenschat en ontdek parels uit de eigen streektaal.

weekendvanhetbrugs.be

Raoul Servais. Een wereld tussen magie en realisme

nog t.e.m. 06/03

BRUSSEL - Bijna 100 is hij, de Belgische filmmaker en pionier van de animatiefilm: Raoul Servais. Duik in een absurde en beklemmende verbeeldingswereld waar sirenes, harpijen en andere fabelachtige wezens de boventoon voeren. Museum BELVue eert de Oostendse meester met een tentoonstelling waarin tekeningen, schetsen en decorstukken uit zijn rijke oeuvre te bewonderen vallen. En geloof het of niet: Servais heeft ook net een nieuw werk uit. ‘Der lange Kerl’ is een kortfilm die zich afspeelt aan het front in 1914 en de confrontatie schetst tussen twee vijandige soldaten. De muziek is van niemand minder dan Dirk Brossé! Een wereld tussen magie en realisme licht een tipje van de sluier op, door ons de voorbereidende schetsen voor de film te laten zien. In primeur!

belvue.be

T.Rex

nog t.e.m. 7/08

BRUSSEL - Vraag maar eens aan om het even welke zesjarige wat zijn favoriete dier is… wedden dat het antwoord begint met de T en eindigt op rex? Het Brusselse Museum voor Natuurwetenschappen laat vele kinderhartjes sneller slaan met deze expo, die de eenvoudige naam T.Rex draagt - simpel en efficiënt. Zodra je binnenkomt, sta je oog in oog met een vrouwelijke T-rex van 67 miljoen jaar oud. Haar naam is… Trix. Haar skelet (een 3D-print van wetenschappelijke kwaliteit) is absoluut verbluffend. Ontdek al spelend en al luisterend in welk tijdperk deze dino leefde, wat ze at, hoe ze aan haar verwondingen kwam en hoe oud ze was toen ze stierf. Maar er zijn nog meer vragen te stellen: hoe snel konden deze roofdieren lopen? En welke verleidingsmoves gebruikten ze? Een elektrospel, microscoop, video’s, een quiz en heel wat andere uitdagingen leiden je naar de juiste antwoorden.

natuurwetenschappen.be