Trammuseum in Brussel viert 40ste verjaardag met historische rondritten

Het Trammuseum in Brussel viert op zondag 22 mei haar 40ste verjaardag met enkele bijzondere ritten. Voor de gelegenheid worden 40 historische trams en bussen van stal gehaald en ook echt in gebruik genomen. De bezoekers kunnen de geschiedenis zelf ontdekken op de voertuigen.

Op de lijnen 39 en 44 van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB worden reizigers op 22 mei teruggezogen in de tijd. Van 11 tot 18 uur rijden 40 historische trams en bussen op en langs het traject. Liefhebbers en nieuwsgierigen kunnen aan boord gaan van historische trams met een pantograaf of stroomafnemer, sierlijke trams uit de Belle Epoque of bussen die teruggaan tot de jaren 1950.

Lucie is terug

Speciaal voor het 40-jarig bestaan van het Trammuseum is er de komst van Lucie, een stoomtram gemaakt door de firma John Cockerill in Seraing. Deze uitzonderlijke stoomstram werd in 1890 uitgebaat door de Tramways de l’Est de Bruxelles, maar een jaar later verliet het voertuig al de straten van Brussel. Op 22 mei rijdt de tram op lijn 8 tussen de haltes Voot en Woluwe shopping. Je kan het voertuig enkel bekijken, want het is enkel een locomotief, zonder zitplaatsen.

Het Trammuseum en haar rijke collectie aan historische voertuigen is op tijdens de jubileumzondag gratis te bezoeken. De bezoekers krijgen er in première de tram van de nieuwe generatie (TNG) te zien.