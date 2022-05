Staande ovatie voor ‘Close’ van Lukas Dhont op Filmfestival van Cannes

‘Close’, de tweede langspeelfilm van Lukas Dhont, kreeg donderdagavond een staande ovatie van het publiek, na de vertoning in de prestigieuze competitie van het Filmfestival van Cannes. De film maakt kans op een Gouden Palm. Het team achter ‘Close’ was zichtbaar ontroerd door het applaus, dat meer dan tien minuten aanhield.

Met ‘Close’ maakte Dhont een film over vriendschap en verantwoordelijkheid. De film volgt de dertienjarige Léo en Rémi, die vrienden zijn zolang ze zich kunnen herinneren, tot een ondenkbare gebeurtenis hen scheidt. De nieuwkomers Eden Dambrine en Gustav De Waele vertolken de jonge vrienden. Ook de Belgische actrice Emilie Duquenne en de Franse actrice Léa Drucker nemen hoofdrollen voor zich.

Eerder succes

In 2018 maakte Dhont naam op de Croisette met zijn langspeeldebuut ‘Girl’. Hij won er de Camera D’Or voor beste debuutfilm. Binnen de selectie ‘Un Certain Regard’ won hoofdrolspeler Victor Polster de prijs voor beste acteerprestatie en werd de film bekroond met de prijs van de internationale fimcritici (Fipresci). ‘Girl’ rijfde ook de Queer Palm binnen.

‘Close’ is een productie van Menuet, Diaphana Films, Topkapi Films en Versus Production in coproductie met VTM en RTBF. De film kwam tot stand met de steun van onder meer het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), het Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles (CCA) en Tax Shelter van de federale overheid.