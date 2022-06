SPOT ON. Rockmonster WHORSES scheurt en streelt

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan de Kortrijkse rockband WHORSES.

Wie zijn WHORSES?

Timotheus De Beir: «WHORSES is een vierkoppig rockmonster dat scheurt en streelt. Hun recent uitgebrachte selftitled dubbele debuutplaat is daar het resultaat van. Met een gezonde portie zelfspot onder de ene arm en een klankbuis voor de absurditeit van ‘La condition humaine’ onder de andere, duwt de band de luisterende toeschouwer kopje onder in hun universum. Een universum van duizend kleuren dat zich niet enkel vertaalt in hun muziek, maar ook in hun videoclips en energieke live shows. Een gewaarschuwd mens is er twee waard.»

Beschrijf de origin story van jullie muzikale project.

«Muziek is sinds wij het ons kunnen herinneren een onvervangbare natuurkracht voor elk van ons. Onze vriendschap is gebouwd op muziek en onze muziek is een vertaling van die vriendschap. Zowel de hoogtes als de laagtes die we onderweg hebben gekend, worden bezongen in onze nummers. Wij zijn enorm dankbaar dat we dit avontuur samen kunnen beleven en staan te springen naar het vervolg ervan.»

Hoe onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«Genres hebben voor ons even veel belang als de bijsluiter van een industriële verfpot voor een kunstschilder. Muzikaal doen we waar we zin in hebben. Vaak beïnvloed door een fase in onze levens die we willen kanaliseren door iets concreets als muziek. Onze debuutplaat is daar een goed voorbeeld van. Negen harde en negen zachte nummers kleuren een intense periode in. Zie het als twee extremen van een muzikaal spectrum. Wat zich daartussen bevindt, zal de tijd uitwijzen.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«Onze invloeden zijn zeer uiteenlopend. We werden begot al vergeleken met onder anderen Rage Against The Machine, The Beatles, Blood Brothers, Pavement en Wilco. Het is moeilijk om daar een lijn in te trekken. Maar dat is ook niet onze bedoeling. Wij houden van soep.»

Wat is jullie grootste muzikale ambitie?

«Wij dromen van een tournee doorheen zuiderse landen in een cabrio Nightliner met de occasionele tussenstop in de chiringuito met zicht op zee en de blijde verwachting om onze muziek de volgende dag te kunnen delen met alle mooie mensen die we tegenkomen onderweg.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Philippe, onze manager die alles in goede banen leidt en als sheriff alles fikst wanneer the town too small is voor onze van-de-pot-gerukte ideeën. Arne, onze vaste backliner die onvoorwaardelijk onze absurde zever steeds kan verteren tijdens de vele kilometers onderweg. Dreeden, onze klakmatrak van een mixer en al onze naasten en niet-naasten die in ons geloven.»