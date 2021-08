SOUNDCHECK. Jungle brengt derde plaat ‘Loving in Stereo: «Hoop is wat mensen overeind houdt»

Hitsingle ‘Keep Moving’ stelde in het voorjaar onze ingehouden knaldrang danig op de proef en was de smakelijke voorbode op hun derde worp. De Londense soulband Jungle vond met zijn oorwurm de weg naar het massapubliek, nadat de groep jarenlang gerijpt had als indiepareltje waar hipsters van savoureerden. Metro strikte medeoprichter Josh Lloyd-Watson voor tekst en uitleg over de derde langspeler.

Dag Josh. Jullie derde worp werd ‘Loving In Stereo’ gedoopt: kan je die titel toelichten?

Josh Lloyd-Watson ( foto links ): «De titel heeft een persoonlijke inslag. Het album is vernoemd naar het eerste lied dat T (Tom McFarland, nvdr.) en ik samen hebben geschreven – we waren toen 14 jaar oud. Het was onze allereerste creatie samen, dus de cirkel is rond.»

2020 gleed grotendeels voorbij terwijl we tussen onze vier muren de pandemie uitziekten. Hoe zijn jullie erin geslaagd om tijdens de reeks lockdowns de energie, creativiteit en inspiratie te vinden voor zo’n opgewekte plaat?

«Eerst een rechtzetting: het is een algemene misvatting dat ‘Loving In Stereo’ geschreven werd tijdens de lockdown. Het album is grotendeels op papier gezet vóór de pandemie, corona zette vervolgens een rem op het maakproces. Dat draaide uiteindelijk niet slecht uit: op één of andere manier kregen we meer perspectief op het geheel, waarna we gesleuteld hebben aan enkele songs. De plaat kreeg de kans om te rijpen. Sterker nog: hij werd béter.»

De plaat grossiert in positiviteit, en die zonnestralen doen hoe dan ook wel deugd na de coronastorm.

«Ik denk dat – op een vreemde manier – alles gebeurt met een reden. ( glundert ) De wereld snakte naar een beetje positiviteit. Weet je, onze muziek tracht altijd om de gemoederen te verlichten.»

Waaruit haalden jullie inspiratie voor het album?

«We hebben getracht om gevoelens te vatten en onder woorden te brengen. We wilden ook eens andere wegen inslaan met Jungle. De hamvraag aan de start van het maakproces luidde dan ook: ‘Hoe kunnen we Jungle naar een ander niveau tillen?’ Veel van die vernieuwing bestaat bijvoorbeeld uit het gebruik van andere ritmes.»

Hoort jullie beslissing om een eigen label op te starten bij die vernieuwingsdrang?

«Jazeker. We voelden ons als gevangenen bij ons vorig label (XL Recordings, nvdr.). Bij grote platenmaatschappijen draait het uiteindelijk allemaal om winst, terwijl de artiest altijd op de laatste plaats komt.»

«Op het einde van de rit draait muziek voor ons rond vrijheid en geloof in eigen kunnen. We wilden niet langer op de personeelslijst van een groot label staan. We varen nu onze eigen weg, onder onze eigen voorwaarden. Weet je: naarmate je ouder wordt heb je de goedkeuring van anderen steeds minder nodig en wil je niet langer een radertje zijn in de machine.»

Om positief te eindigen: «Als we muziek maken, is er hoop», leest een citaat van jou in het persbericht bij de plaat. Wat bedoel je daarmee?

«Wij proberen met onze muziek hoopvol te zijn, omdat hoop inspirerend is. Hoop is wat mensen overeind houdt en doet hunkeren naar meer. Muziek draait voor ons rond escapisme: het heeft de kracht om je te teleporteren naar elders, om je stemming te sturen. Als artiesten geloven we graag dat onze muziek zo’n verschil kan maken.»

‘Loving In Stereo’ verschijnt vandaag bij Caiola Records.

Op 29 januari 2022 treedt Jungle op in Vorst Nationaal.