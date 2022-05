Open Monumentendag dit jaar in teken van duurzaamheid

‘Erfgoed en duurzaamheid’, dat is dit jaar het overkoepelende thema van Open Monumentendag. Het evenement, dat aan zijn 34ste editie toe is, vindt plaats op zondag 11 september.

Lokale besturen, kerkfabrieken en ook privé-eigenaars kunnen hun activiteit tot 17 juli inschrijven bij Herita, de erfgoedorganisatie die Open Monumentendag sinds 2012 coördineert. Op de website vinden ze inspiratie over de verschillende manieren waarop duurzaamheid kan worden benaderd, zoals via zo duurzaam mogelijke renovatie en herbestemming, via een integrale benadering met ook oog voor de ruimere omgeving, of nog via het gemeenschapsvormend aspect ervan, waarbij mensen zich samen inzetten om het erfgoed te beheren.

Te bezoeken

Onder meer Villa te Nitterveld in Ronse en het gerenoveerde Kasteel Ter Borcht in Meulebeke zullen op 11 september te bezoeken zijn. Het thema van Open Monumentendag in 2021 was ‘inclusie’. Er waren toen naar schatting meer dan 300.000 bezoekers.