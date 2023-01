Oostende viert vijftiende filmfestival

De voorbije jaren ging het wat moeizamer (corona, weet je wel), maar nu is het filmfestival van Oostende klaar om er weer helemaal voor te gaan. Net op tijd om de vijftiende editie te vieren nog wel. De ‘Master’ — zeg maar de peetouder van het festival — is dit jaar actrice Natali Broods, en er staat flink wat lekkers op het programma. We pikken alvast vijf tips voor je uit.

Baghdad Messi

Oostende heeft altijd al een groot hart gehad voor de Belgische cinema. Hier worden ook niet toevallig de jaarlijkse Ensors uitgereikt. Eén van de vele vaderlandse titels in deze editie is ‘Baghdad Messi’ van Sahim Omar Kalifa, gebaseerd op zijn eigen bekroonde kortfilm over een 10-jarige jongen uit Irak die een been verliest maar zijn voetbaldroom weigert op te geven.

Le Bleu du Caftan

In dit intieme drama van de Marokkaanse cineast Maryam Touzani maken we kennis met Halim en Mina (vertolkt door Lubna Azabal), een echtpaar dat in de stad Salé een stoffenwinkel uitbaat. Ze zijn gelukkig getrouwd maar ze hebben ook een geheim dat ze angstvallig verborgen houden. De boel dreigt te ontploffen wanneer Halim een jonge leerling in huis haalt.

Emily

Je hebt zeker al van ‘Wuthering Heights’ gehoord, al was het maar door de onvergetelijke song van Kate Bush. De titel verwijst echter in de eerste plaats naar een literaire klassieker uit 1847, geschreven door Emily Brontë. Deze elegante film is haar verhaal, over de strijd die ze leverde om de beperkingen te overwinnen die ze als vrouw (en dochter van een priester) opgelegd kreeg.

The Fabelmans

Hoe wordt iemand een filmmaker? Dat pad zal voor iedereen anders zijn, maar Steven Spielberg weet nog heel goed hoe het voor hem is gegaan. In ‘The Fabelmans’ laat hij zich gretig inspireren door zijn eigen jeugd, niet alleen zijn groeiende passie voor cinema maar ook de groeiende spanningen tussen zijn ouders, mensen met compleet tegenovergestelde persoonlijkheden.

Rose

Eén van de bekendste gasten op het festival wordt de Deense actrice Sofie Gråbøl, een internationale ster sinds haar rol als rechercheur Sarah Lund in de serie ‘The Killing’. In de aanstekelijke tragikomedie ‘Rose’ laat ze een heel andere kant van zichzelf zien, als een vrouw die lijdt aan schizofrenie en met haar zus een georganiseerde busreis maakt naar Parijs.

Filmfestival Oostende, van 27 januari tot en met 4 februari. Alle info:

filmfestivaloostende.be