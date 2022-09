MOVIES. ‘Onze Natuur’ bezingt de Belgische fauna en flora: «We moeten de natuur koesteren»

Van ‘Planet Earth’ over ‘Oceans’ tot ‘The Hunt’, er is nooit een gebrek geweest aan indrukwekkende documentaires die de glorie van de natuur bezingen. Eén kant is echter altijd zwaar onderbelicht gebleven: onze eigen achtertuin. Daar wil ‘Onze Natuur’ iets aan doen, binnenkort als zesdelige tv-serie maar eerst als film in de bioscoop. Want dat verdienen de Belgische fauna en flora, zegt coregisseur/cameraman Pim Niesten.

Pim Niesten : «Ik draai zelf al meer dan 15 jaar natuurfilms op hoog niveau, en ik heb er altijd al van gedroomd om dat ook eens in België te doen. Maar de kaarten lagen nooit goed, en er was ook geen vraag naar. Dit is nu de eerste keer dat het lukt.»

Wat hopen jullie uiteindelijk te bereiken met ‘Onze Natuur’?

«We willen onze passie delen en de interesse van de mensen wekken. De natuur is tenslotte iets dat we moeten koesteren, de nodige aandacht aan schenken en beschermen.»

Door COVID hebben veel mensen de natuur weer ontdekt. Dat moet jullie blij stemmen.

«Dat is voor mij een van de weinige positieve effecten van de pandemie. De crisis heeft ons duidelijk gemaakt dat we als mensen niets voor lief mogen nemen. Onze manier van leven gaat al te vaak ten koste van de natuur. Daar hebben we door corona toch even bij stilgestaan. Dat verhaal komt ook in ‘Onze Natuur’ aan bod.»

‘Onze Natuur’ gaat over België maar eigenlijk tonen jullie nog maar een klein deel van de natuurlijke rijkdom die hier te vinden is. Hoe hebben jullie geselecteerd?

«Dat is altijd pijnlijk. Er vallen zoveel dingen uit de boot, om verschillende redenen. Zeker in de bioscoopfilm kun je maar een fractie van alle verhalen kwijt, en je moet van het ene naar het andere springen. Maar zelfs de tv-reeks, die zal bestaan uit zes volwaardige documentaires, kan niet alles vertellen. We hebben geprobeerd om in de film en in elke aflevering een gezonde mix te tonen van diersoorten, emoties en biotopen, met genoeg afwisseling.»

Zijn er diersoorten die niet op de agenda stonden maar toch in de film of de serie zijn geraakt?

«Ja, de wilde kat. Ik zag er toevallig één toen we opnames maakten van de bevers. Ik heb toen twee dagen uitgetrokken om te zien of ik ze zou kunnen filmen, en de tweede dag was het plots bingo. Ik heb een hele jachtscène kunnen vastleggen met één van de coolste dieren uit onze natuur. Het is echt een kleine Belgische tijger als je hem door het gras ziet sluipen. De scène heeft de film helaas niet gehaald, maar hij zal wel in de serie zitten.»

Onze Natuur ***

Met alle respect voor de harlekijnkoraalslang, de antennebaars en de ringstaartmaki, maar je hoeft echt niet naar exotische streken om prachtige natuur te zien. Dat weten we sinds COVID beter dan ooit, en de documentaire ‘Onze Natuur’ zet het nog eens extra in de verf. Anderhalf uur lang geeft de film een platform aan dieren uit eigen land, van bekende soorten als de bever en het everzwijn tot meer verrassende beesten zoals de lentevuurspin en de klapekster. De makers tonen hen zoals je ze nog nooit hebt gezien, en de beelden zijn vaak ronduit adembenemend. De muziek (soms te overdadig) is van Dirk Brossé, de vertelstem (opvallend weinig expressief) komt uit de Limburgse keel van Matteo Simoni.