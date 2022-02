MOVIES. Jennifer Lopez keert terug naar de romcom in Marry Me: «Ik voel me soms opgesloten in mijn bekendheid»

Hoe beschrijf je Kat Valdez, jouw personage in ‘Marry Me’, en haar relatie met Charlie, de alledaagse kerel die Owen Wilson speelt?

Jennifer Lopez: «Ik zie Kat als een doorgewinterde en zeer zelfverzekerde artieste. Ze heeft haar eigen carrière opgebouwd in de entertainmentindustrie. Ze is bijzonder trots op haar professionele leven, maar op privé-vlak blijft ze op haar honger zitten. Eigenaardig genoeg is het door die ontevredenheid dat ze Charlie ontmoet. Hij verandert haar kijk op haar vak, en ze begint te beseffen dat ze zich opgesloten voelt. Soms heb je dat inderdaad met beroemdheid. Je hebt de indruk dat het je lot is, dat je het recht niet meer hebt om te leven zoals de anderen. Of om iemand graag te zien. Charlie leert haar dat het wel degelijk mogelijk is, dat er hoop is.»

Je muziek staat centraal in de film. Was het niet too much om tegelijk een film en een album te maken?

( begint te stralen ) «Dat had ik nooit eerder gedaan, en ik moet zeggen dat het fantastisch was om die twee werelden te zien samenkomen. Van Kat Coiro, die ‘Marry Me’ geregisseerd heeft, en de producenten mocht ik mijn mening geven om te beslissen wat de verschillende songs zouden bijbrengen. Ze hebben me gevraagd om suggesties te doen voor geschikte songs, zodat de film zo coherent mogelijk zou zijn. Ik begrijp dit personage en haar leven als internationale zangeres ook beter dan wie ook. Ik vond het heerlijk om me bezig te houden met het muzikale gedeelte van de film. Maluma [de Colombiaanse reggaetonartiest, nvdr] heeft daarna de gaten ingevuld voor zijn eigen personage, Bastián.»

Welke song springt er voor jou uit in de film?

«Dat is een moeilijke! Zou jij kunnen kiezen tussen je kinderen? ( lacht ) Zonder te veel na te denken zou ik zeggen dat ik veel van ‘Nobody’s Watching Us’ hou, omdat ik mezelf heel sterk identificeer met die song. Maar ik denk ook aan ‘Love of My Life’, ‘After Love’, ‘Marry Me’… Allemaal eigenlijk. ‘On My Way’ heeft nog iets bijzonders. Die song zit vol emotie, wat hem ideaal maakt voor een concert. Iedereen kan er zich in herkennen, want we raken allemaal wel eens verstrikt in onze fouten, en we dromen er allemaal van dat die fouten ons finaal zullen leiden naar waar we willen zijn. Daar geloof ik toch in.»

Het leven van je personage lijkt sterk op dat van jou. Lijken jullie ook als persoon goed op elkaar?

«Het klopt dat we veel met elkaar gemeen hebben. Ik heb geen tonnen research moeten doen om me te verdiepen in de impact van beroemdheid op een mensenleven. Dat ken ik en snap ik door en door. Het moeilijkste was de hele meta-kant, om te tonen hoe ik echt ben als de camera’s uitgeschakeld zijn, als je voor de ogen van de hele wereld liefdesverdriet hebt. En dat de media er vervolgens massaal grapjes over maken. Ik kan me ook vinden in de filosofie van Kat over de zoektocht naar liefde. Ik denk aan de scène waar Charlie aan Kat vraagt waarom ze het idee van trouwen niet gewoon opgeeft. En zij legt rustig uit dat ze het wil wagen, zelfs al is de kans maar één op een miljoen. Het loont de moeite, want ze weet wat een leven zonder familie voorstelt. Ik kon dus zeker op veel momenten mijn eigen waarheid bijdragen aan het personage. Op emotioneel vlak kon ik het authentiek maken.»

Wat heeft een romantische komedie nodig om jou te overtuigen?

«Je kunt moeilijk telkens opnieuw het wiel uitvinden. Je weet van bij het begin dat de twee hoofdpersonages elkaar aan het einde zullen vinden. Wat dat betreft, verschilt zo’n film niet veel van de vorige. Alles hangt dus af van hoe je bij dat einde geraakt. Als de interactie tussen de twee hoofdfiguren goed geschreven is, word ik er warm van.»

MARRY ME ***

Geloof jij in het huwelijk? Zangeres Kat Valdez (rol van Jennifer Lopez) staat op het punt om live en voor de ogen van de hele planeet te trouwen met de beroemde Bastián. Maar wanneer ze vlak voor hun jawoord ontdekt dat haar verloofde haar bedrogen heeft, kijkt ze in het publiek en ziet Charlie (Owen Wilson). Zonder na te denken nodigt ze hem uit op het podium en schuift de ring om zijn vinger. Maar wat hebben een internationale superster en een leraar wiskunde met elkaar gemeen? De publiciteitsstunt van het jaar is het in elk geval. Of het ook ware liefde kan zijn, is een andere kwestie. Op papier lijkt ‘Marry Me’ een bizarre mix tussen ‘Blind getrouwd’ en ‘Dancing with the Stars’. En toch geeft deze klassieke romcom (uit de oude doos, zullen de fans van Julia Roberts zeggen) je een heerlijk gevoel. De film is onmiskenbaar een marketingproduct voor zijn hoofdactrice en benadert nooit de elegantie van zijn Britse alter ego ‘Notting Hill’. Maar hij vervult zijn sentimentele missie en laat het immense charisma van J.Lo lekker dartelen met Wilsons zonnige jovialiteit.