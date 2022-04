MOVIES. Chris Pine en Thandiwe Newton schitteren in ‘All the Old Knives’: «Dit is zonder overdrijving een van de beste scripts die ik ooit gelezen heb»

Wie is de mol? In de thriller ‘All the Old Knives’ moet Henry, een CIA-agent, op zoek naar de verrader die jaren geleden een gijzeling fout liet aflopen. En een van de verdachten is Celia, de collega met wie hij destijds een passionele relatie had. Het levert een acteerduel op het scherpst van de snee op, met Chris Pine (‘Star Trek’, ‘Wonder Woman’) en Thandiwe Newton (‘Westworld’) in de hoofdrollen.

‘All the Old Knives’ is tegelijk een spionagethriller en een romantisch drama. Met welk deel heb je het meeste voeling?

Chris Pine: «Je kan ze niet loskoppelen, vind ik. Dit is zonder overdrijving een van de beste scripts die ik ooit gelezen heb. Ik kon het niet neerleggen. Ik ben een grote fan van schrijvers zoals John le Carré, boeken zoals ‘The Spy Who Came In from the Cold’. Intelligente, sexy en elegante Europese spionagethrillers. Maar het kat-en-muisspelletje werkt niet zonder de romantiek. Wat dat betreft, heeft ‘All the Old Knives’ veel gemeen met een film als ‘The English Patient’. Het is een prachtig liefdesverhaal verpakt en verstrengeld in een thriller.»

Thandiwe Newton: «We hebben het script talloze keren gelezen en doorgenomen, en elke keer waren we van de kaart toen we aan het einde kwamen. Ik vind dit de perfecte film voor koppels. Hij geeft je veel stof om over te praten. Al raad ik aan om eerst samen te eten en dan pas te kijken. En om er eerst een nachtje over te slapen. Er zit zoveel in. De kernvraag is ‘Wat zou jij doen als je in die situatie zat?’ Ik daag je uit om een andere weg te kiezen dan wat deze personages doen.»

Celia noemt werken voor de inlichtingendienst «de ultieme high». Wat bedoelt ze daarmee?

Newton: «Dat het verslavend en opwindend is om alle geheimen te kennen. Wie maakt de belangrijke beslissingen? Hoe gaat dat in zijn werk? Ik zou het zelf ook wel willen weten. De keerzijde is dat ze constant onder extreme druk leven. Er hangen mensenlevens af van elke keuze die ze maken. Ik heb een CIA-agente een tijdje mogen volgen, en zij heeft me een onvergetelijke blik achter de schermen gegeven. Net zoals al haar collega’s heeft ze een grote pot met maagtabletten op haar bureau, tegen de stress. Ik denk niet dat iemand het er langer dan tien jaar uithoudt. En als ze weggaan, zijn ze rijp voor de psycholoog, denk ik.»

Celia en Henry hadden in het verleden een vlammend passionele relatie, en je voelt die sudderen als ze elkaar terugzien. Wat doe je als acteur om die dynamiek op te wekken?

Pine: «We hebben behoorlijk lang kunnen repeteren, wat altijd een voordeel is. Voor de rest is chemie tussen acteurs een raar beestje. Ik wou dat ik je een wetenschappelijke of wiskundige formule kon geven, maar zo gaat het niet. Het is puur geluk. Het hangt af van je tegenspeler. Ik vind Thandiwe een fantastische persoon en actrice, maar zelfs als we elkaar niet konden luchten, zou er op het scherm waarschijnlijk toch chemie zijn tussen ons. Het heeft ook te maken met de kwaliteit van het script en de regie.»

Newton: «Uiteindelijk komt het neer op vertrouwen. Je moet weten dat je tegenspeler je zal opvangen. Ik weet nog dat ik daar doodsbang voor was toen ik pas begon als actrice. Eerlijk gezegd heb ik het daar soms nog altijd moeilijk mee.»

Er zitten ook een paar heel intieme scènes in de film. Hoe hebben jullie die aangepakt?

Newton: «Daarvoor konden we een beroep doen op een zogenaamde intimiteitscoördinator, een fantastische vrouw. Zij heeft ons echt geholpen en ervoor gezorgd dat we ons op het gemak voelden. Het was een heel inclusieve en coöperatieve omgeving. Ik moet er ook Chris voor bedanken, want hij was in alle omstandigheden bijzonder respectvol.»

All the Old Knives ***

Op zich is een spionageverhaal waarin de twee helden niet één schot afvuren best verfrissend. Meer nog, ik twijfel er niet aan dat het veel dichter aansluit bij de realiteit dan thrillers die volgepompt zitten met vuur- en andere gevechten. In ‘All the Old Knives’ gaan de personages elkaar te lijf met woorden, blikken en insinuaties, maar de wonden zijn daarom niet minder diep. Het centrale deel van de ‘actie’ speelt zich af tijdens een diner waar oude geliefden (en CIA-agenten) Henry en Celia elkaar vele jaren na een desastreus afgelopen gijzeling terugzien. De CIA heeft namelijk ontdekt dat er destijds een verrader aan boord was. Henry moet die nu vinden, en Celia is een van de verdachten. Het duurt echter niet lang voor de passie weer begint te smeulen. Het spionagedrama dat volgt, is niet meteen nagelbijtend spannend maar wel meer dan degelijk, ook al omdat hoofdacteurs Chris Pine en Thandiwe Newton zich prima van hun taak kwijten. In het laatste kwartier deelt de film echter een dreun uit die je hart gegarandeerd zal doen bloeden.

‘All the Old Knives’ kan je vanaf vrijdag 8 april op Amazon Prime bekijken.