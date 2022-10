ModeMuseum heropent opnieuw na «valse start» in 2021

In Antwerpen opende het ModeMuseum (MoMu) zaterdag opnieuw de deuren, nadat het sinds begin dit jaar noodgedwongen gesloten was door problemen met de klimaatregeling. Een valse start, heette het toen, want het museum was nog maar enkele maanden voordien heropend na meer dan drie jaar van renovatiewerken.

«Tweede keer, goede keer» dus, hoopt het MoMu nu het eindelijk weer klaar is om publiek te ontvangen. «Het was een bittere pil om zo snel weer te moeten sluiten, we gaan daar niet flauw over doen», zegt directeur Kaat Debo. «Maar we hebben wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om ’de puntjes op de i te zetten’ en alles nog beter af te werken. Er is ook hard gewerkt aan twee nieuwe tentoonstellingen die we nu meteen mee openen.»

Goedgevuld programma

De eerste nieuwe expo is ‘Mirror Mirror - Mode en de psyche’, een samenwerking met het Gentse Museum Dr. Guislain over thema’s als de persoonlijke beleving van het lichaam, de stoornis morfodysforie, menselijke replica’s zoals poppen en de symbiose tussen kunst, mode en technologie. «Het is eigenlijk een duotentoonstelling waarbij elk museum eigen accenten legt», zegt Debo.

Als tweede nieuwe blikvanger is er ‘Exploding Fashion - Van 2D tot 3D tot 3D-animatie’. Dat is dan weer een samenwerking met het Central Saint Martins van de University of the Arts London waar inzichten worden geboden in het patroonmaken van twintigste-eeuwse mode, op basis van een onderzoeksproject.

Het ModeMuseum organiseert dit weekend heropeningsweekend met ook vandaag nog tal van extra (gratis) activiteiten.