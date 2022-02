MIVB dompelt het openbaar vervoer onder in licht tijdens Bright Brussels

Bright Brussels wordt georganiseerd door visit.brussels en vindt plaats van donderdag 10 tot zondag 13 februari. Het biedt drie lichtroutes aan in de Koningswijk, de Flageywijk en de Europese wijk.

Roze lichttrams

De MIVB neemt op twee manieren deel aan Bright Brussels. Het metrostation Schuman, in de Europese wijk, huisvest de installatie ‘Traces’. Dit interactieve kunstwerk van de designers van Hovertone stelt de voorbijgangers in staat om een lichtgevende en gekleurde afdruk van hun bewegingen te maken op een zwart scherm. De installatie is toegankelijk via de ingang aan de Wetstraat en de Froissartstraat.

Speciaal voor Bright Brussels lichten ook enkele trams van de MIVB op. De voertuigen op tramlijnen 92 en 93 worden uitgerust met roze filters en dompelen de gebruikers tijdens de duur van het lichtfestival onder in een gezellig sfeertje.