Metallica komt naar Rock Werchter 2022

De metalband Metallica komt volgend jaar naar Rock Werchter. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Metallica staat op vrijdag 1 juli op het podium in Werchter. Eerder was ook al aangekondigd dat Pearl Jam op het festival zal spelen.

"Van die eerste keer in 1993 tot hun vorige passage op het festival in 2014: altijd zijn ze indrukwekkend, altijd spat de energie ervan af, altijd spelen ze met de grootste toewijding. Metallica is de beste metalband van de wereld», zegt de organisatie.

Rock Werchter vindt volgend jaar plaats van donderdag 30 juni tot en met zondag 3 juli. Pearl Jam was de eerste grote naam die aangekondigd is. Zij zijn headliner op de openingsdag.

Werchter Parklife Deze zomer is het festival geannuleerd wegens de coronamaatregelen. In de plaats is Werchter Parklife op poten gezet: een concertreeks tijdens de volledige maand juli, met voornamelijk Nederlandse en Belgische artiesten. Elke set is een maximum van 2.500 bezoekers toegelaten.

Naast Rock Werchter vinden ook jaarlijks de eendagsfestivals TW Classic en Werchter Boutique plaats op de wei in de Vlaams-Brabantse gemeente. Ook die festivals zijn geschrapt dit jaar. Voor TW Classic 2022 is headliner Nick Cave and the Bad Seeds reeds aangekondigd, en zou er ook een tweede festivaldag komen. Voor Werchter Boutique is nog geen nieuwe datum bekend.