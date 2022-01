Meskerem Mees wint Grand Jury Prize van Music Moves Europe Awards

De Gentse Meskerem Mees schiet de absolute hoofdprijs af op de Music Moves Europe Awards. De Grand Jury Prize levert haar 10.000 euro en een voucher van 5.000 euro op om mee te touren.

«Geheimzinnig en tijdloos»

«Deze award vertegenwoordigt bekende laureaten als Stromae, Adele, Mumfor & Sons of Rosalia. De prijzen zullen me helpen om mijn volgende album te financieren, eentje waarin ik nog veel meer met nieuwe geluiden, instrumenten en artiesten wil experimenteren. Ik wil iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt», zegt Meskerem Mees in een eerste reactie.

De Gentse singer-songwriter overtuigde een jury die bestaat uit Gemma Bradley (BBC Radio 1), Cindy Castillo (Mad Cool Festival), Kevin Cole (KEXP), Bryan Johnson (Spotify) en Alyona Alyona (Public Choice winnaar 2021). Hun keuze was duidelijk. «We waren unaniem in onze keuze. Authentiek, geheimzinnig en tijdloos met een prachtige stem. Meskerem Mees valt op, met haar soulvolle liedjes en perfecte performance. Zij heeft het gewoon», benadrukt de jury.

De jury koos nog vijf andere laureaten. Dat zijn Blanks (Nederland), Denise Chaila (Ierland), ?EVA (Hongarije), Mezerg (Frankrijk) en Alina Pash (Oekraïne). Ladaniva (Armenië) wint de publieksprijs.