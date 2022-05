Kunstenfestivaldesarts gaat van start: drie weken vol theater, dans en muziek in Brussel

Het Kunstenfestivaldesarts daagt artiesten van over de hele wereld en België uit om de grenzen van theater, dans en performance te hertekenen en in dialoog te gaan met lokale initiatieven. Theater, dans en muziek sieren het programma dat zich over heel het Brussels gewest verspreidt. Meerdere artistieke projecten zullen zich afspelen in de Brusselse publieke ruimte of op uitzonderlijke locaties zoals het halfrond van de Senaat en bij de Japanse Toren.

Wereldpremières

Het festival opent zaterdag met een gratis tentoonstelling van Nevin Aladag in het Maison des Arts in Schaarbeek en meerdere voorstellingen. Op het programma staan meteen twee wereldpremières met ‘t u m u l u s’ door François Chaignaud & Geoffroy Jourdain & Les Cris de Paris en de solo ‘idiota’ van en door Marlene Monteiro Freitas in Kanal-Centre Pompidou. Daarnaast is de performance van Satoko Ichihara in de Musea van het Verre Oosten, het theaterstuk Se questo è Levi van Fanny & Alexander in de Senaat of het poppentheater van Daniela Ortiz in het Jubelpark.

Het festival loopt van 7 tot en met 28 mei. Nieuw dit jaar is Plat(e)form(e), een driedaags presentatieplatform op 18, 19 en 20 mei dat focust op het unieke Belgische podiumkunstenlandschap.