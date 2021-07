Koninklijke loge van station Brussel-Centraal opent deuren voor publiek

Het koninklijk salon in het station Brussel-Centraal, dat begin dit jaar door Tom Waes ‘ontdekt’ werd in het programma ‘Reizen Waes’, opent de deuren voor het publiek. Van 23 juli tot en met 19 september kan je er een kunstproject van kunstenares Myriam Louyest ontdekken, in samenwerking met Train World. Het is meteen de eerste keer dat het treinmuseum een project realiseert buiten de muren van het museum in het station van Schaarbeek.