Kevin Spacey gaat van rechtbank naar prijsuitreiking

Kevin Spacey valt in de prijzen in Italië enkele dagen nadat hij voor de rechtbank moest verschijnen voor nieuwe beschuldigingen van aanranding. De acteur van American Beauty valt dezer dagen weinig in de prijzen vanwege de talrijke aanrandingszaken die tegen hem lopen. Spacey zelf looft «de ballen» van de organisatie om hem uit te nodigen.

De 63-jarige acteur krijgt een ‘lifetime achievement award’ van het nationale museum van de cinema in Turijn. Spacey staat terecht voor beschuldigingen van aanranding van drie mannen, nadat hij eerder al vijf andere beschuldigingen ontkende.

Enkele dagen voor het ophalen van de prijs moest hij via video-call aanwezig zijn in de rechtbank van Londen. Sinds Spacey in 2017 voor het eerst beschuldigd werd van aanranding, toen van een 14-jarige jongen, verschijnt hij niet meer vaak in het openbaar. De uitreiking was dus een zeldzame kans voor fotografen om de House of Cards-acteur op de gevoelige plaat vast te leggen.

«Ballen»

In zijn toespraak bedankte Spacey het Nationaal Cinemamuseum in Turijn voor het feit dat het 'le palle', vertaald naar «de ballen», had om hem uit te nodigen.

Lees ook Burgerlijke rechtbank spreekt Kevin Spacey vrij van aanranding

Hij voegde eraan toe: «Door deze prijs uit te reiken, maken ze een sterke verdediging van artistieke prestaties en daarvoor verdienen ze applaus.»

Zeven zaken

Momenteel lopen er zeven zaken tegen Spacey. Elk van de vermeende overtredingen vond plaats tussen 2001 en 2004.

De acteur wordt beschuldigd van seksuele aanrakingen, aanrakingen over de kleding heen en het dwingen van de hand van de klager tegen zijn geslachtsdelen over de kleding heen.

Terwijl hij toch in Turijn was woonde Spacey een voetbalwedstrijd bij van Torino. Ook de club leek er geen graten in te zien de acteur met open armen te ontvangen.