Kasteel van Gaasbeek gaat DAN weer open voor publiek

In april volgend jaar zal het Kasteel van Gaasbeek in Lennik (Vlaams-Brabant) opnieuw worden opengesteld voor het grote publiek. De restauratie van het kasteel is nog volop bezig. Pers en publiek konden de vorderingen al gaan bekijken.

Het kasteel wordt sinds september 2020 gerenoveerd. Het gebouw, dat dateert uit de dertiende eeuw, was voordien een laatste keer grondig gerenoveerd aan het einde van de negentiende eeuw. Sindsdien is het opengegaan als museum en zijn er ingrepen gebeurd aan de interieurs. In de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw gebeurde dat nogal radicaal: historische muren werden witgeschilderd, lambriseringen werden uitgebroken en er werden modernere parketvloeren gelegd.

Authentieke stijl herstellen

«Men heeft dit gedaan om er op dat moment een hedendaags cachet aan te geven, wat in die tijd werd toegejuicht», verduidelijkt Luc Vanackere, directeur van het Kasteel van Gaasbeek. «Onze bedoeling is nu om de authentieke stijl van de binnenkant van het kasteel in ere te herstellen, zodat het weer de laatnegentiende-eeuwse uitstraling krijgt.»

Alle vleugels van het gebouw kregen een grondige make-over. Ook de zolders werden aangepakt: daar komt een nieuwe museumruimte. En er komt een café in het voormalige koetshuis. Het volledige kasteel wordt beter toegankelijk gemaakt dankzij een nieuwe lift en hellende vlakken. De tentoonstellingen die er georganiseerd worden, blijven ook in de toekomst toegespitst op hedendaagse en moderne kunst.

Monnikenwerk

De restaurateurs zijn aan de slag gegaan in alle kamers, trappen en gangen van het gebouw, die allemaal in relatief kleine ruimtes ingericht zijn. «Dat bemoeilijkt de bewegingsruimte voor de restaurateurs», vertelt directeur Vanackere. «Er zijn bovendien tientallen verf- en houtsoorten, kleuren en sculpturen. Alle mogelijke technieken komen in dit kasteel samen: het is een monnikenwerk.»

De volledige restauratie zal afgerond zijn in september van dit jaar. Daarna is er nog een halfjaar nodig om alle kunstwerken, die nu in externe depots bijgehouden worden, weer op hun juiste plek te krijgen en om de presentatie ervan op punt te zetten. In april 2023 kunnen bezoekers opnieuw langskomen in het kasteel.

De Vlaamse overheid staat in voor de financiering van de restauratie, goed voor ruim 7 miljoen euro. Het prijskaartje van het volledige masterplan, waar de heropwaardering van het volledige domein met ook de parken en andere gebouwen in staat uitgetekend, komt op 15,5 miljoen euro.

Jaarlijks bezoeken zowat 35.000 à 40.000 mensen het kasteel en het bijbehorende museum. Het volledige domein lokt elk jaar ruim 100.000 geïnteresseerden.