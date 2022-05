«Jazz voor iedereen» tijdens Brussels Jazz Weekend op 27, 28 en 29 mei

Het Brussels Jazz Weekend wil op 27, 28 en 29 mei bewijzen dat jazz niet enkel thuishoort in chique platencollecties of in majestueuze concertzalen. Onder het motto «Jazz is er voor iedereen» palmt het een weekend lang het Brussels gewest en haar gemeenten in met 150 gratis concerten en een divers programma.

Een eerbetoon aan Toots Thielemans kan niet ontbreken tijdens het Brussels Jazz Weekend. Op de Grote Markt zorgt het Brussels Jazz Orchestra samen met de Nederlandse mondharmonicaspeelster Hermine Deurloo op vrijdagavond meteen voor een hoogtepunt. De eerste avond kan je op het Sint-Katelijneplein ook al kennismaken met de Chicago Style blues van het Big Dave Trio of het jong jazzgeweld One Frame Movement op de Kapellemarkt.

Jazzy fietstochten

In het centrum is er veel te beleven rond het hoofdpodium op de Grote Markt. Zo lopen er zeven bands van The Brass Parade constant door de Brusselse straten, terwijl een ‘Shop on jazz’-route onder meer langs het podium aan Brussel-Centraal loopt.

Wie het jazzfestival wat actiever wil aanpakken en buiten het centrum wil treden, kan op zaterdag en zondag deelnemen aan gegidste fietstochten. Het is een ontdekkingstocht door het hart van de Marollen, langs de valleien van de Woluwe en de Maelbeek, met onderweg architecturale pareltjes en als afsluiter optredens op het Van Meyelplein in Etterbeek. In Anderlecht wordt er door percussionisten zelfs jazz gespeeld op een boot.