Jazz Middelheim schrapt tweede podium maar behoudt volwaardig festival

Jazz Middelheim schrapt het tweede podium uit financiële overwegingen, maar behoudt de capaciteit van 4.000 bezoekers per dag. Dat meldt het festival maandag in een persbericht. «Met het tweede podium zou een aanzienlijk extra financieel risico gepaard gaan en dat kunnen we ons nu niet permitteren», duidt festivaldirecteur Bertrand Flamang die benadrukt dat een volwaardig programma behouden blijft.

Jazz Middelheim vindt dit jaar plaats van vrijdag 13 tot en met maandag 16 augustus. Met Kris Defoort invites en het Conservatoriumproject Pete Agora’s Trio feat. Joe Lovano werden ook de laatste twee opengebleven plaatsen op het programma ingevuld.

Meer comfort

Wegens een combinatie van de onduidelijkheid rond de toegankelijkheid en een extra financieel risico heeft het festival beslist om terug te grijpen naar één podium in plaats van de oorspronkelijk voorziene twee. «Er zijn praktische problemen waarvoor we, ondanks de medewerking van de Antwerpse stadsdiensten, geen realistische oplossing vonden», duidt festivaldirecteur Bertrand Flamang. «Het positieve neveneffect daarvan is dat we de bezoekers meer comfort kunnen bieden en kunnen toelaten om om te gaan met de coronamaatregelen zoals ze willen.»

Vanaf 13 augustus is het, mits het voorleggen van een coronapas (Covid Safe Ticket), namelijk niet langer verplicht om anderhalve meter afstand te houden en een mondmasker te dragen. Flamang benadrukt voorts dat de belangrijkste acts die voorzien waren voor de Club Stage nog steeds zullen plaatsvinden. De artiesten die niet kunnen optreden krijgen een vergoeding.

Veilig

Jazz Middelheim is ervan overtuigd dat het festival, mits deze bijsturingen, zal kunnen doorgaan op een veilige en comfortabele manier. «Het wordt een vintage editie met één podium en een ongemeen interessant programma met nieuwe geluiden, avontuur, een venster op de wereld en een klassieke jazzdag als slot», klinkt het.

Tickets voor Jazz Middelheim kosten 39 euro voor 13 en 15 augustus en 44 euro voor 14 en 16 augustus. Ze zijn te koop via de website. Alle ticketkopers zullen een coronapas (Corona Safe Ticket) moeten kunnen voorleggen om het festivalterrein te betreden.