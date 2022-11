Italiaanse politie doet drugsvangst bij crewleden van ‘The Equalizer 3’

De Italiaanse politie nam 120 gram cocaïne in beslag na een inval in de hotelkamers van het personeel dat instaat voor de catering op de set van ‘The Equalizer 3’. De derde film in de spannende actieserie ging vorige maand officieel in productie. Denzel Washington herneemt zijn rol als Robert McCall, een voormalig marinier en agent van de Amerikaanse inlichtingendienst DIA die zijn eigen dood in scène heeft gezet om een rustiger leven te leiden met zijn geliefde. Actrice Dakota Fanning is gecast in een nog onbekende rol. Het Italiaanse Eagle Pictures en Sony Pictures werken samen aan de productie van ‘The Equalizer 3’.

De Italiaanse krant Il Giornale meldt volgens Variety dat de Italiaanse politie 120 gram cocaïne heeft ontdekt bij een inval in de badplaats Maiori, waar de crewleden voor ‘The Equalizer 3’ momenteel zijn ondergebracht. De inval werd gedaan nadat het hoofd van de cateringdienst van de film de avond voordien een fatale hartaanval kreeg en agenten in zijn kleding kleine zakjes cocaïne aantroffen. Twee leden van de cateringploeg werden onder huisarrest geplaatst wegens vermeende drugshandel, een ander lid van de ploeg is zijn rijbewijs kwijt wegens het bezit van een kleine hoeveelheid cocaïne. Ondanks het incident gaan de opnames voor ‘The Equalizer 3’ gewoon verder.

Impact op filmindustrie

‘The Equalizer 3’ wordt om een aantal redenen in Italië opgenomen, voornamelijk omdat de Italiaanse regering royale belastingvoordelen biedt aan filmcrews die ter plaatse willen produceren. Deze subsidies maken Italië een bijzonder aantrekkelijke plaats voor filmmakers om lokale productiebedrijven in te schakelen voor de operaties ter plaatse.

De gevolgen van dit incident kunnen een impact hebben op de filmindustrie in het algemeen. De drugsinval zou er immers toe kunnen leiden dat lokale overheden de stimuleringsmaatregelen voor filmproducties in vraag stellen.