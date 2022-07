Het weekend brengt rust en groen, een eerbetoon aan het ketje uit de Marollen en veel circusplezier

FESTIVAL

MiraMiro

15-19/07

Gent - Tijdens de Genste Feesten is het aanbod zo groot, dat je er soms je hoofd bij verliest. Een tip: het gezellige MiraMiro-festival, op de Sint-Baafssite en in het Coyendanspark, is een oase van rust en groen. MiraMiro is een circus- en straattheaterfestival waarop jong Belgisch talent maar ook grotere circusnamen te zien zijn. Zo brengt Circus Ronaldo met ‘Swing’ zijn nieuwe creatie in een circustent: verwacht je aan groots cabaretspektakel met kleine knipogen, een vleugje verleiding en onvervalste swingmuziek. Snel kaartjes kopen is de boodschap, maar wie ernaast grijpt kan ook gratis naar ‘Odysseus’ van De Machienerie: een poëtische straatinstallatie met poppen die het verhaal van de Griekse held een heel eigen invulling geeft. In het festivalhart is het zoals gewoonlijk heerlijk ontspannen met de kinderen dankzij vrolijke animatie en heerlijke, non-alcoholische aardbeicocktails.

miramiro.be

EXPO

nog t.e.m. 5/9

Brussel - Jazzlegende Toots Thielemans zou dit jaar honderd worden: de Koninklijke Bibliotheek van België ( KBR) en het Muziekinstrumentenmuseum vieren die verjaardag met een belevingsexpo vol klank en muziek. ‘Toots 100. The Sound of a Belgian Legend’ eert het ketje uit de Marollen, dat een uitmuntend gitarist was en een van de beste mondharmonicaspelers van de wereld. Internationale sterren als Quincy Jones, Peggy Lee en Sting stonden in de rij om met hem samen te werken. Maar hoe ver zijn internationale faam ook reikte, Toots bleef een Belg in hart en nieren. In de expo bewonder je zijn muziekinstrumenten, platen, brieven, partituren en ongezien beeld- en klankmateriaal. Aan het einde van de tentoonstelling word je helemaal ondergedompeld in de sound van Toots Thielemans: bereid je voor op een onvergetelijke jazztrip.

kbr.be

Belpress

FIETSEN

Biënnale van de Schilderkunst

nog t.e.m. 02/10

Leiestreek - De groene Leiestreek rond Gent is de perfecte uitvalsbasis voor een ontspannende namiddag waarbij fietsen én cultuur op het programma staan. Drie mooie musea uit de streek organiseren samen de Biënnale van de Schilderkunst: het Roger Raveel Museum, mudel en het Museum Dhondt-Dhaenens. Wie graag zijn kuiten traint, kan de hele biënnale met de fiets afleggen. Een uitgestippelde route van 36 kilometer loopt rakelings langs de drie kunstmusea. Starten doe je in Deinze bij het mudel, waar je zeker de Bietenoogst van Emile Claus moet bezoeken. Volg daarna de kronkelende banen richting Machelen-aan-de-Leie. Na ongeveer 9 kilometer duikt het spierwitte Roger Raveel Museum op aan de horizon. Stap even af om kennis te maken met de kunstenaar die is geboren en getogen in dit charmante dorp. Nog puf? Trap dan verder richting Deurle voor de laatste stop van deze biënnale: Museum Dhondt-Dhaenens. Bezielers Jules Dhondt en Irma Dhaenens maakten hedendaagse topwerken toegankelijk voor het brede publiek. Wedden dat je goed gaat slapen vannacht?

biennalevandeschilderkunst.be

CIRCUS

Circus Barones

nog t.e.m. 31/08

Genk - Vanaf zaterdag strijkt Circus Barones neer in Openluchtmuseum Bokrijk: drie keer per dag is het ‘waauw’ geblazen met voorstellingen voor gezinnen vol acrobatiek, clownerie, dieren en jongleurs - volledig in de geest van de eeuwenoude traditie van het nomadisch circus. Tussen de voorstelling in heb je natuurlijk heel wat tijd om de rest van Bokrijk te gaan verkennen: loop de pastoor tegen het lijf, kijk binnen in het atelier van de mandenvlechter of bezoek de smid: deze living history-acteurs wijden je meeslepend in in de geschiedenis van de streek en haar ambachten. Voldaan van circus en erfgoed? Ga dan gewoon de schaapjes knuffelen in de museumboerderij!

bokrijk.be

CONCERT

Walden Festival

16 & 17/7

Brussel - De tuin van het Museum voor Natuurwetenschappen is ook dit jaar het vertrekpunt voor je muzikale ontdekkingstocht. Het Walden Festival laat je dwalen door muziek in al haar diversiteit. Zaterdag baadt in een Arabo-Andalusische sfeer met onder meer de oed-virtuoos Rabih Abou-Kahlil op het programma, die een vurig verbond smeedt tussen jazz en oosterse muziek. Zondag brengt het nieuwe strijkorkest BRYGGEN een programma waarin klassiek en folk elkaar de hand reiken, met muziek van Grieg, Arvo Pärt en dansante volksmuziek. En natuurlijk is er opnieuw een aanstekelijk familieparcours voor families met kinderen, met een rondleiding en een lekkere picknick.

waldenfestival.be