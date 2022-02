Goed nieuws: De scifi-cartoon ‘Futurama’ krijgt na bijna tien jaar een nieuw seizoen

Geweldig nieuws voor fans van de betere cartoonreeks: Futurama keert terug in 2023 met twintig gloednieuwe afleveringen. Dat meldt Variety. De originele makers David X. Cohen en Matt Groening (‘The Simpsons) zitten opnieuw aan het roer en zo goed als de volledige originele cast tekent opnieuw present. De reeks zal verschijnen via het Amerikaanse streamingplatform Hulu.

Na bijna tien jaar stilte mogen we volgend jaar opnieuw op dolle avonturen beleven met pizzakoerier Phillip J. Fry die nog steeds met de Planet Express galactische koerierdienst in het jaar 2999 vertoeft. Futurama kende een gigantische fanbase en kreeg ook in de pers erg veel lof. De cartoonserie werd genomineerd voor 14 Emmy’s en kon er zes verzilveren.

«Ik vind het geweldig om nog een kans te krijgen om over de toekomst te mogen nadenken...of op zijn minst over iets anders dan het heden», vertelde scenarist Cohen aan Variety. «Het is een ware eer om nog een keer de triomfantelijke terugkeer van Futurama te mogen aankondigen vooraleer we opnieuw abrupt gecanceld worden», vult Groening, ietwat cynisch, aan.

Derde keer goede keer

Het nieuwe seizoen zal opnieuw samenwerken met de originele cast: Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr en David Herman. Enkel van John DiMaggio, die onder meer de stem van Bender insprak, is nog niet geweten of hij terugkeert. De producenten hopen in ieder geval van wel en overwegen om het personage door iemand anders te laten inspreken mocht Wilder weigeren.

Het is de tweede keer dat de serie een comeback maakt. De serie verscheen voor de eerste keer in 1999 tot en met 2003, toen de serie de eerste keer gecanceld werd. Na vele smeekbedes van fans kon Futurama met horten en stoten terugkeren tot het na zeven seizoenen in 2013 opnieuw de handdoek in de ring moest gooien. Nu wordt de serie na negen jaar nieuw leven ingeblazen, dankzij Hulu: «Deze iconische serie heeft de weg kunnen vrijmaken voor het succes van animatiereeksen voor volwassenen vanaf de eerste aflevering. We kijken uit naar hoe Matt en David dat pad blijven vereffenen», zegt Craig Erwich, voorzitter van Hulu Originals en ABC Entertainment aan NME.

De productie wordt deze maand opgestart en in 2023 verschijnen de eerste afleveringen op Hulu.