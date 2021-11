GAMES. Word de Superstar van Mario Party

‘ Mario Party Superstars ’ is sinds 29 o ktober beschikbaar op Nintendo Switch. Mogen we dit de fiere nieuwe vaandeldrager van de party games noemen? We deden de test.

De jaren verstrijken en ‘Mario Party’ blijft keer op keer de referentie op het vlak van ‘party games’, compilaties van minigames die ideaal zijn om avonden met familie of vrienden op te leuken. Sinds de eerste episode eind 1998 voor de Nintendo 64 is er echter veel gebeurd. ‘Mario Party Superstars’ is bijvoorbeeld al de zeventiende aflevering in de franchise. Drie jaar na de release van ‘Super Mario Party’ op Switch oogt deze titel als een uitvoerige ‘Best Of’ van de serie. De game brengt om te beginnen hulde aan de eerste drie episodes van de reeks die op Nintendo 64 werden uitgebracht. Hij omvat namelijk bijgewerkte versies van de vijf spelborden van ‘Mario Party 1, 2 en 3’, uiteraard met fraaie graphics en animaties. Daarnaast biedt ‘Mario Party Superstars’ in totaal 100 verschillende mini-spelletjes, waarvan de meeste een cultstatus genieten en afkomstig zijn uit eerdere versies. Keuze genoeg voor alle smaken en stijlen, en je kunt niet zeggen dat sommige spelletjes tegenvallen. ‘Mario Party Superstars’ is gebaseerd op het eenvoudige principe van een gezelschapsspel. Elk om de beurt gooien de spelers een dobbelsteen en bewegen zich over het bord om als eerste bij een ster te geraken. Wie in de loop van het spel de meeste sterren verzamelt, is de winnaar.

Geen simpel dobbelspel

‘Mario Party Superstars’ is echter meer dan zomaar een simpel dobbelspel. In elke ronde nemen alle spelers deel aan een zotte minigame waarmee de winnaar munten verdient. Die spelletjes zitten vol verrassingen, zoals event boxes, bonussen of onwaarschijnlijke wendingen. Tot de laatste worp met de dobbelstenen is alles mogelijk. Dat is ook net wat de ‘Mario Party’-reeks zo charmant (en oneerlijk!) maakt. Met 100 minigames en talloze speltypes heb je echt content te over. Veel minder enthousiast zijn we echter over de personages. ‘Mario Party Superstars’ mag dan wel een ‘Best Of’ zijn, om de een of andere onbegrijpelijke reden moeten we het stellen met amper tien speelbare figuren. Doodjammer!