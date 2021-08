GAMES. ‘Graaf je vrij’: ‘Prison Break’ in spelvorm

Van koelbloedige moordenaars tot criminele meesterbreinen, alle soorten gespuis tref je aan in de celblokken van deze maximum security gevangenis. Maar niets of niemand kan jouw innerlijke Michael Scofield voor eeuwig achter slot en grendel houden! Graaf jouw weg naar de vrijheid in ‘Graaf Je Vrij’ door Borderline Editions , in het Nederlands uitgegeven door Bannan Games .

Wie gehuld in een oranje overall over de drempel van deze instelling stapt, weet dat hij nooit nog het zonlicht zal kunnen zien als vrij man. Met die gedachte in je achterhoofd heb je niets te verliezen als je je aan een ontsnappingspoging waagt!

Wie graaft, die wint

In ‘Graaf je vrij’ nemen 2 tot 6 spelers het tegen elkaar op om als eerste een tunnel te graven vanuit hun cel richting de buitenwereld. Zodra één speler een tunnel heeft gegraven die lang genoeg is, zet die het op een lopen voordat het alarm afgaat. De andere gevangenen hebben minder geluk, want uiteraard ontdekken de cipiers tijdens een controle van de cellen alle andere onafgewerkte tunnels. Alle andere spelers winnen dus een enkele reis richting levenslange eenzame opsluiting.

De doos bevat een tweezijdig spelbord (één zijde voor de free for all en één voor de teamvariant van het spel), 12 gevangenen met bijhorende spelersfiches, 72 zoek-, 30 wapen-, 33 gereedschaps-, 18 verleden- en 24 bendekaarten. Daarnaast vinden we ook 55 (kartonnen) sigaretten, 6 rammelingfiches en een dobbelsteen. De standaardversie van het spel bevat automatisch ook de Michel & Michelle-uitbreiding.

Moordenaar of politiek gevangene?

Je zit logischerwijs niet voor niets achter de tralies. Om het verhaal vorm te geven krijgt iedereen een kaart met zijn of haar criminele verleden. Zit je te brommen voor moord, diefstal of om politieke redenen? Jouw misdaadcarrière geeft je een unieke troef in handen. Iedere speler start ook met een aantal persoonlijke bezittingen in de vorm van 3 willekeurige zoekkaarten die kunnen variëren van wat blingbling tot scherpe voorwerpen of zelfs een gsm die je ergens hebt weten weg te moffelen. Gebruik zelf maar je verbeelding over waar je zoiets wegsteekt als je weet dat je grondig gefouilleerd gaat worden...

Spelers mogen om te beurten tot 2 acties uitvoeren. Je hebt de keuze uit 6 basisacties of de specifieke actie van de ruimte waarin je je bevindt. Zo kan je in de cafetaria een lepel stelen om jouw tunnel te graven of kan je in de buitenruimte sigaretten verhandelen om een creatief in elkaar geknutselde pikhouweel of een geslepen tandenborstel mee te bemachtigen.

Vechtpartij in de douches

Tijdens het spel kan je waardevolle voorwerpen verzamelen (of binnen laten smokkelen in een verjaardagstaart) om te verhandelen in ruil voor wapens of gereedschap. Maar er loert ook gevaar om de hoek tijdens jouw verblijf in de bajes. Jouw medegevangenen hebben misschien wel in de smiezen dat jij een schop hebt binnengesmokkeld. Die willen ze uiteraard maar al te graag van jou afpakken, zodat ze die voor hun eigen tunnel kunnen gebruiken. Als je niet goed oplet of je jezelf niet snel genoeg bewapent met voldoende scherpe voorwerpen, kan je een flink pak slaag krijgen en jouw kans op de vrijheid door je vingers zien glippen.

Tijdens dergelijke confrontaties eist de aanvaller dat je een voorwerp afgeeft. Je kan dan kiezen of je braaf jouw gereedschap afstaat of zelf ook een wapen trekt in een verwoede poging om jouw eigendom te verdedigen. Zo leggen jullie om de beurt een wapenkaart af totdat iemand geen wapens meer kan of wil spelen. De winnaar van de vechtpartij gaat met de buit lopen, de verliezer neemt een rammelingfiche.

Afhankelijk van hoe bont en blauw je bent geslagen, kan je geen gereedschappen meer samenstellen of wordt het zelfs te pijnlijk om aan jouw ontsnappingstunnel te werken. De enige manier om er terug bovenop te komen, is door de ziekenboeg te bezoeken.

Wie denkt dat hij in zijn eentje het cachot niet zal overleven, kan altijd nog lid worden van een bende die je in ruil voor voldoende waardevolle voorwerpen bescherming zal bieden.

Ons verdict

Met de Nederlandstalige versie van ‘Dig Your Way Out’ breidt Bannan Games hun aanbod uit met een topper van formaat. Het spel heeft een heerlijke ‘Prison Break’- en ‘Orange Is The New Black’-vibe.

Elke spelbeurt verloopt volledig anders doordat je telkens een ander crimineel verleden en persoonlijke bezittingen krijgt toegewezen. Zo ben je zeker dat je niet telkens voor dezelfde ontsnappingsstrategie kan gaan. Ook het aantal spelers is in dit spel zeer bepalend. Hoe meer spelers, hoe minder ver iedereen moet graven voordat er een winnaar op vrije voeten is.

Op het eerste gezicht lijkt het zuchten en blazen met zo veel verschillende soorten acties (er zijn maar liefst 6 basisacties en 5 locatieacties met daarnaast nog een aantal extra mogelijkheden afhankelijk van jouw crimineel verleden, bendekaarten of speciale actiekaarten), maar eigenlijk ben je verbazend genoeg snel weg met de spelregels.

Het spelmateriaal is zeer nauwkeurig afgewerkt. Naar goede gewoonte zijn de illustraties van de hand van Mihajlo Dimitrievski (‘The Mico’) weer van topniveau. Het enige minpuntje zijn de spelerspionnen. Die moet je bij elke speelsessie uit hun plastieken staanders verwijderen. Als de doos een paar centimeter groter had geweest, hadden we onszelf dit probleem kunnen besparen.

Hopelijk heb je nog een ‘Verlaat de gevangenis’-kaart van Monopoly op zak als je jezelf aan een spelletje ‘Graaf je vrij’ waagt.

‘Graaf je vrij’ is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de webshop van Bannan Games.

Score