GAMES. ‘God of War: Ragnarök’: Echt de game van het jaar?

Niemand zal het ontkennen: als je een PlayStation in huis hebt, word je verwend in 2022. Na de heerlijke games ‘Horizon: Forbidden West’ en ‘Gran Turismo 7’ geeft Sony er met ‘God of War: Ragnarök’ nog een stevige lap bovenop.

Vier jaar na de reboot van de ‘God of War’-reeks heeft ‘God of War: Ragnarök’ zijn blijde intrede gemaakt op PS4 en PS5. En je kan er niet naast kijken.

Een duik in de Noorse mythologie

In dit vervolg zien we Kratos, de Spartaanse god van de oorlog, en zijn zoon Atreus terug. De jongen heeft intussen al wat meer levensjaren op de teller. Nu is hij een tiener die zelf moet keuzes maken, fouten begaan en lessen trekken op het lange pad richting volwassenheid. Het klikt nog steeds prima tussen vader en zoon, al wisselen ze ruzies af met tedere momenten. Zonder te veel te verklappen over het scenario kunnen we zeggen dat ‘God of War: Ragnarök’ je samen met de hoofdfiguren onderdompelt in de Noordse mythologie. Onderweg duiken er dan ook geregeld namen en gezichten op die een belletje doen rinkelen, zoals Thor en Odin. En het zal niemand verbazen dat het geregeld stuift tussen al die goden.

Een perfecte cocktail

Wat de gameplay betreft, vertrouwt ‘God of War: Ragnarök’ op de gekende elementen uit de vorige aflevering. Het avontuur is een slimme mix van epische gevechten, episodes waar je de wereld verkent en puzzels die je — vaak met de nodige moeite — moet oplossen. Voor alle duidelijkheid: dit is geen open world game. ‘God of War: Ragnarök’ omvat negen rijken die je afzonderlijk kan verkennen. Het neemt niet weg dat je veel vrijheid krijgt om te doen waar je zin in hebt. Zo kun je ‘gewoon’ het voornaamste avontuur volgen, of ervoor kiezen om een hele reeks bijkomende opdrachten te vervullen en diensten te verlenen aan de bevolking. Bij momenten is ‘God of War: Ragnarök’ wel heel erg verliefd op zijn dialogen. De game bevat uren praatscènes en cinematics die je niet kan overslaan of doorspoelen. Het scenario is echter op alle vlakken van hoog niveau, met een rijk, diepgaand en meeslepend verhaal. Tot slot biedt de game nog steeds een RPG-dimensie, wat betekent dat je voortdurend wapens, bepantsering en uitrusting kan vrijspelen en verbeteren. Het is daarnaast mogelijk om skills te kopen en opties te selecteren die je personage bijvoorbeeld meer kracht of een betere verdediging geven.

Adembenemende panorama’s

Grafisch is ‘God of War: Ragnarök’ imposant, althans op de PS5-versie die we konden uittesten. De texturen zien er prachtig uit en de game zit vol panorama’s die je adem doen stokken. Tijdens deze reis kijk je je ogen uit, vooral naar de extreem diverse werelden waarin je rondloopt. Na de vele heftige gevechten beleef je soms momenten van pure bezinning, en bewonder je het landschap van een plek die je pas ontdekt hebt. De productie is grandioos, zowel op visueel vlak als wat de stemmen en de muziek betreft. De kers op de taart is dat we tijdens onze test geen enkele bug hebben gemerkt. Op de PS5 is ‘God of War: Ragnarök’ des te aangenamer omdat de zeldzame momenten dat de game moet laden bijna ogenblikkelijk voorbijvliegen, en omdat de console geen zuchtje lawaai maakt om dit pareltje te laten draaien. Naar verluidt is dat bij de PS4-versie niet meteen het geval.

Een indrukwekkende speelduur

Laten we deze recensie afronden met de hamvraag die veel gamers zich zullen stellen: hoe lang ben je zoet als je ‘God of War: Ragnarök’ wil uitspelen? De game heeft ons alvast uren aan een stuk in spanning gehouden. Wij hebben ons beperkt tot de belangrijkste verhaallijn en daar maar een paar nevenmissies aan vastgeknoopt, en het duurde dik 25 uur voor we bij de eindgeneriek arriveerden. Als je dat eenmaal hebt gedaan, blijft de wereld van ‘Ragnarök’ evenwel open en kun je die vrij verkennen om de vele uithoeken en geheimen bloot te leggen. Om ‘God of War: Ragnarök’ helemaal af te werken, mag je meer dan 50 uur rekenen. Meer dan genoeg om je tijdens de lange winteravonden bezig en warm te houden!

De game van het jaar 2022?

‘God of War: Ragnarök’ is een unieke en verslavende game die je meeneemt op een wonderlijk avontuur. Hij heeft ook vele gezichten: de kleurrijke karakters zijn plezierig, de relaties die hij beschrijft ontroeren, en de vechtpartijen zijn vaak brutaal en gewelddadig. ‘God of War: Ragnarök’ blinkt niet alleen uit door zijn uitmuntende verhaal en dialogen, hij voegt daar ook nog eens verbluffende graphics, een prachtige uitwerking en een lange speelduur aan toe. Een excellente, epische, memorabele en niet te missen game voor de PS5!