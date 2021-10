GAMES. ‘FIFA 22’ scoort!

‘FIFA 22’ is sinds 1 oktober verkrijgbaar op PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, pc en Nintendo Switch. Na een nogal matige editie 21 is dit de eerste FIFA die ontwikkeld werd voor de nieuwe generatie consoles. Wij testten het op de PS5 en Xbox Series X. De game is niet geoptimaliseerd voor andere platforms (zelfs niet pc!) en zal er dus lang niet zo goed uitzien. En over de Switch-versie hebben we het liever helemaal niet. Die is al een paar jaar niet meer dan een update van de manschappen. Voor het eerst sinds lang verschijnt FIFA ook zonder enige concurrentie. Konami heeft beslist om ‘Pro Evolution Soccer’ om te vormen tot een free-to-play, die binnenkort moet uitkomen. Dit jaar dus geen match tussen FIFA en PES. De twee titels spelen niet meer in dezelfde categorie.

‘FIFA 22’ begint met een lange, prachtige intro. Een soort ‘best of’ van de afgelopen jaren en een gigantische tutorial met verbluffende graphics. Je kruipt in de huid van een jonge, veelbelovende speler die in Parijs aankomt. Na een potje straatvoetbal met de Franse freestyler Lisa, gaat hij richting Parc des Princes, voor een privétraining met Kylian Mbappé onder leiding van... Thierry Henry. Na die sessie trekt onze speler in wording naar de tribunes waar hij, omringd door perfect gemodelleerde sterren als DJ Snake en David Beckham, de Champions League-wedstrijd tussen Chelsea en PSG volgt. En nu is het aan jou!

Streling voor het oog

Die intro zet de toon: in deze new-gen FIFA draait alles om sfeer en spektakel. Een echte streling voor het oog en zonder twijfel de mooiste voetbalgame ooit. De modellering van de stadions en spelers is van topniveau en ‘FIFA 22’ bevat ook veel nieuwe animaties en balfysica. Ook alle kleine nieuwigheden uit ‘FIFA 21’ zijn weer van de partij, zoals spelers die voor de wedstrijd uit de bus stappen en een doelpunt vieren met de bank of de coach. De teams van EA Sports hadden het bij die grafische uppercut kunnen laten. Maar dat doen ze niet. Want ook de bediening is een heel aangename verrassing. ‘FIFA 22’ is langzamer en beter gebalanceerd.

Niet alles is perfect. In de singleplayer is bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad tussen de Pro- en Champion-niveaus slecht gedoseerd. Enkele grote Italiaanse clubs ontbreken (Juve, Lazio, AS Roma en Atalanta) samen met een tiental nationale ploegen zoals Turkije, Uruguay en Kameroen. En tot slot, maar nu zijn we pietluttig aan het doen, moet je goed de truitjes checken voor je aan een match begint, want het is heel goed mogelijk dat er twee teams met wit-blauwe shirts op het veld staan.

Jammer dat er dit jaar geen FIFA vs. PES-match gespeeld wordt, maar niet getreurd: ‘FIFA 22’ is een knaller!