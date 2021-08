GAMES. ‘F1 2021’ is hét racespel van het moment

Codemasters zit nog steeds achter de ontwikkeling van de games, maar de uitgever die ‘F1 2021’ deze keer op de markt brengt, is EA Sports (‘FIFA’, ‘NHL’, ‘Madden’,…). Een goeie of een minder geslaagde zet?

De voorbije jaren deden de games van de officiële ‘F1’-licentie de fans van de discipline smullen (en zelfs de piloten!). Dit jaar is er een en ander veranderd. Ontwikkelaar Codemasters is namelijk overgekocht door game-reus Electronic Arts. Maar wat betekent die verhuis voor de gamers? Verandert er in wezen iets?

Racen met een verhaaltje

Als voornaamste nieuwigheid is er een verhaalmodus toegevoegd aan ‘F1 2021’, te vergelijken met wat ‘FIFA’ onlangs drie seizoenen heeft gedaan. Het scenario heet ‘Braking Point’ — geen tikfout maar een woordspeling — en bestaat uit 16 hoofdstukken. De gamer zet de racehelm op van Aiden Jackson, een jonge piloot die pas is neergestreken in het F1-circus. Je eerste opdracht is om een renstal te kiezen, uit Alpha Tauri, Aston, Alfa Romeo, Haas en Williams. Daarna maak je de avonturen mee die de rookie en zijn rivaal/teamgenoot twee seizoenen lang beleven. Het grootste deel van de tijd moet je deelnemen aan de zes laatste rondes van een Grand Prix en het doel bereiken dat de renstal vooropgesteld heeft. Pas dan mag je naar het volgende hoofdstuk. Soms kruiden die verhalende elementen de race met een beetje extra peper. Je crasht bijvoorbeeld al eens met een teamgenoot wanneer je die wil inhalen, of je moet afrekenen met een technisch probleem. Bijzonder origineel is het allemaal niet, maar het scenario is niettemin best meeslepend. Aan de basis ligt een interne rivaliteit tussen twee teamgenoten en de harde strijd om in het kielzog te raken van de beste renstallen.

Neem deel aan het kampioenschap

Als speler kan je deelnemen aan een volledig F1-seizoen, de GP’s rijden die je het liefste hebt, of rondjes maken tegen de klok. De carrièremodus die al deel uitmaakte van ‘F1 2020’ is in deze editie opnieuw bijzonder volledig, met als bijkomende nieuwigheid dat je het ook met zijn tweeën kunt spelen. Een ander nieuwtje dat we ten zeerste konden appreciëren, is de functie ‘Real Season Start’, waarin je de huidige klassering van het lopende kampioenschap terugvindt en het zitje van echte piloten kunt overnemen. ‘F1 2021’ is tot slot ook een aangename game om met meerderen te spelen, via een gedeeld scherm of online.

Tussen al die nieuwe features zitten er echter ook enkele uitschuivers. Zo brengt deze editie de klassieke en mythische F1-wagens naar de schroothoop. In tegenstelling tot bij de vorige uitgaven van de game is het bovendien verrassend genoeg niet langer mogelijk om kampioenschappen te personaliseren, de regels van een race aan te passen (en bijvoorbeeld met een omgekeerde grille te rijden) of deel te nemen aan allerlei uitdagingen. Het moet ook het nodige geduld aan de dag leggen voor je over legendarische circuits als Imola, Portimão of Djeddah zal kunnen zoeven. Bij de lancering van de game zijn die nieuwe pistes nog niet beschikbaar, al zullen je ze later wel gratis kunnen toevoegen.

Als simulatiegame is ‘F1 2021’ toegankelijk voor elke speler. Eenmaal de rijhulpen op maat afgesteld zijn en het niveau van de AI aangepast is (op een schaal van 1 tot 100) zullen zowel doorgewinterde gamers als debuterende piloten hier hun gading mee vinden, er snel van genieten en een game spelen dat op hun niveau is afgestemd. Net zoals de vorige edities is ‘F1 2021’ onmiskenbaar het neusje van de Formule 1-zalm.