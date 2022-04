GAMES. Bosk: een lovenswaardige wandeling in het park

Wij zijn het druilerige regenweer nu al meer dan zat en hunkeren naar de frisse buitenlucht en een stralende zon. Gelukkig kan je dankzij ‘Bosk ’ van Matagot op wandel in de prachtigste parken ter wereld, zonder je luie zetel te moeten verlaten . Of een regenjas aan te trekken.

De wind waait door de bomen wier machtige armen hoog en wijd ten hemel rijken, alsof ze de lucht trachten te omarmen. Van majestueuze esdoorn tot eeuwenoude eik, allen delen ze hun koele schaduw met ons in de zomer en ritselen hun veelkleurige blaadjes over de grond tijdens een frisse herfstwandeling.

Hoge bomen vangen veel punten

In Bosk nemen twee tot vier spelers de rol van parkwachter op zich, elk met een favoriete boomsoort die ze onder hun hoede nemen. Die kleurrijke doos bevat een tweezijdig spelbord, 144 houten mini-bladeren (36 per boomsoort), vier eekhoorntjes, 32 miniatuur bomen en bladfiches, een scorebord en een windrichtingmarkeerder.

Tijdens het spel worden we systematisch doorheen de vier jaargetijden gegidst met twee speelseizoenen (de lente en de herfst) en twee seizoenen om punten te verdienen (de zomer en de winter).

Allesbepalende lente

In de lente planten de spelers om beurt hun acht bomen op plaatsen waar de paden op het spelbord elkaar kruisen. De cijfers op de bomen bepalen de hoogte (en waarde) van de boom en zullen je puntentelling in de zomer en je acties in de herfst verder bepalen. Kies zorgvuldig waar je een boom plant, want zodra eentje wortel schiet, kan je die niet meer verplaatsen!

Tijdens de zomerfase wordt het park een trekpleister voor natuurliefhebbers en wandelclubs die van de rust en de prachtige flora komen genieten. Maar welke boom valt het meeste in de smaak? Daarvoor tel je rij per rij en per kolom de waardes van dezelfde soorten bomen op. Afhankelijk van wie de eerste of tweede plaats haalt per rij en kolom, worden er punten toegekend. De speler met de minste punten wordt de startspeler voor het volgende seizoen.

Winderige herfst

Na de eerste puntenfase breekt de herfst aan en wordt het koud, donker en nat in onze groene oase. De startspeler plaatst nu de windrichtingmarkeerder langs een van de zijdes van het spelbord. Die krachtige windstoten zullen de bladeren van de takken rukken en die over de grond van het park verspreiden. Het doel van deze fase is om zo veel mogelijk gebieden binnen het park met jouw bladeren te bedekken. Voor de eerste vier windvlagen moet je een boom kiezen met een waarde gelijk aan die op de markeerder. Heb je geen boom met die waarde op de actieve rij/kolom? Dat is dan pech… Zodra iedereen een (geldige) boom gekozen heeft, speel je simultaan een bladfiche om aan te geven hoeveel bladeren de boom zal verliezen in de aangegeven windrichting. Het eerste blad valt altijd direct onder de stam, maar een volgende exemplaar kan in een rechte lijn of in een van de twee nabijgelegen velden vallen. Je moet wel altijd de windrichting blijven respecteren.

Met dat rijkelijk vertegenwoordigde kleurenpalet in het park is het goed mogelijk dat er soms al een dik pak bladeren van een andere speler in de weg ligt. Daarvoor voorziet het spel een set speciale regels waardoor je extra bladeren op jouw eigen exemplaren kan leggen of die van een tegenstander kan bedekken om dat veld over te nemen.

Nu de winter in het land is en de bomen kaal afsteken tegen de donkere hemel, is het tijd voor de tweede puntentelling. Hiervoor volstaat het om te kijken welk type boom het meeste blaadjes in een terrein heeft en de puntentabel uit de spelregels te volgen voor wie op de eerste of tweede plaats komt in een zone.

Ons verdict

Hoewel het spel aangenaam simpel in elkaar zit en jouw kans op winnen hier redelijk letterlijk keert met de wind, is Bosk toch niet de grootste favoriet uit onze spellenverzameling. De strategische keuzes uit de eerste ronde zijn vrij voorspelbaar als je het spel met twee spelers speelt en een beetje kan rekenen. Pas zodra er een derde of vierde speler bijkomt, gaat er een uitdagendere wind door het spel waaien. Toch is het een plezierig spel dat perfect kan dienen om het ijs te breken of voor wie geen zin heeft om complexe regels te leren.

Het artwork van dit spel weet het magische karakter van de natuur perfect vast te leggen. Ongeacht of je een zomer- of wintertype bent: niemand kan ontkennen dat het verkleuren van die blaadjes iets mysterieus en wonderbaarlijks heeft. Ook de blad-meeple die bij het spel zitten verdienen het nodige lof, aangezien van iedere boomsoort de bladjes realistisch in beeld zijn gebracht. Een klein, maar noemenswaardig detail.

Bosk is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de webshop van Matagot.

Score

Spelinhoud ***

Spelregels ***

Artwork ****

Replayability ***