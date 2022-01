Fund Belgian Music gaat ook in 2022 muzikanten financieel steunen

Fund Belgian Music zal ook in de loop van 2022 Belgische muzikanten financieel ondersteunen. Het steunfonds lanceert een derde projectoproep, melden de betrokken organisaties maandag in een persbericht.

Sabam for Culture, Playright+ en de artiestenverenigingen Facir en Galm richtten in het voorjaar van 2020 het Fund Belgian Music op met de steun van de Koning Boudewijnstichting. Het steunfonds wil de Belgische muzieksector, die zwaar getroffen is door de gevolgen van de coronapandemie, ondersteunen bij de creatie, opname, release of promotie van hun muziek.

Veel aanvragen

Intussen zijn er al twee projectoproepen geweest en kregen 101 muziekprojecten in totaal bijna 250.000 euro steun. Maar de nood blijft hoog, want meer dan 700 projecten deden een aanvraag voor in totaal ruim vier miljoen euro aan steun. Bovendien wordt de sector opnieuw getroffen door de meest recente coronamaatregelen.

Het Fund Belgian Music lanceert nu een derde projectoproep, maken de betrokken organisaties maandag bekend in een persbericht. Muzikanten zullen eind januari een aanvraag kunnen indienen. Het steunfonds rekent onder meer op giften van muziekliefhebbers, bedrijven en artiesten. Doneren is mogelijk via de website.