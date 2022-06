«Frank Ocean overweegt om zijn regiedebuut te maken»

Frank Ocean is naar verluidt klaar om zijn debuutfilm te regisseren. De geroemde Amerikaanse singer-songwriter en rapper gaat daarvoor volgens filmsite Discussing Film in zee met A24, de indiestudio achter ‘Uncut Gems’ en ‘Everything Everywhere All At Once’, en een andere productiemaatschappij, 2AM.

Ocean heeft een band met A24: de Amerikaanse singer-songwriter verschafte de studio in het verleden een licentie om zijn muziek te gebruiken in een resem films, waaronder in het romantische drama ‘Waves’. Hij schreef ook het voorwoord van een gepubliceerde versie van het veelbekroonde ‘Moonlight’ in 2019. Oceans eerdere cinematografische werk omvat de visuals bij zijn visuele album ‘Endless’ uit 2016.

De aankondiging doet vaag denken aan de geruchten uit 2020 dat Ocean zou werken aan een project met de regisseur van het gelauwerde ‘Call Me By Your Name’, Luca Guaddagnino. Dat project bleek een videoclip te zijn, die uiteindelijk nooit het daglicht zag.

New Mexico

Details over dit filmproject blijven net zo mysterieus als de ‘Blond’-zanger zelf, maar volgens HYPEBEAST heeft het project intern de bijnaam ‘Philly’ gekregen. Ocean zou de Amerikaanse staat New Mexico op het oog hebben als potentiële filmlocatie. Een interessante keuze, aangezien de woestijn in de regio zijn oranje kleurenpalet gemeen heeft met de titel van Oceans debuutalbum, ‘Channel Orange’. Toeval?

Dit is overigens niet het enige project van A24 dat door muzikanten wordt geleid. In 2021 sloot A24 een productiedeal af met Travis Scott. Cactus Jack, het bedrijf van Scott, tekende voor een reeks films.