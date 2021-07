Frances Lefebure doet boekje open over ‘F*** you very, very much’: «Mijn destructief personage deed me volop drinken en roken»

Actrice Frances Lefebure heeft haar eerste hoofdrol te pakken in de Vlaamse reeks ‘F*** you very, very much’. De serie, die vanaf zondag 1 augustus op het streamingplatform Streamz te bekijken is, volgt drie zoekende dertigers wiens levens compleet ontsporen in een waanzinnig jaar met (alcoholische) uitspattingen en kleurrijke ontmoetingen.

Je personage, An, gooit haar leven overhoop na één uit de hand gelopen avond. Is dat iets waarin je jezelf kan herkennen?

Frances Lefebure : «Het idee om helemaal opnieuw te beginnen spreekt mij wel aan. De maatschappij is heel gefocust op mensen die volharden. Mensen die opgeven zijn zwak. Ik vind opgeven net moedig. Gewoon erkennen dat het niet meer gaat en alles laten vallen om opnieuw te beginnen, daar heb je lef voor nodig. Ik zou het wel niet op zo’n harde manier doen: zelf ben ik veel voorzichtiger. Op dat vlak zijn An en ik eigenlijk niet zo compatibel.»

Scenarioschrijver Bert Scholiers heeft de drie hoofdrollen speciaal voor Daphne Wellens, Evelien Bosmans en jou geschreven. Hoe is dat tot stand gekomen?

«Ik heb Bert zeven jaar geleden leren kennen op de auditie van de film ‘Charlie en Hannah’ waar ook Daphne (Violet) en Evelien (Flo) aan meededen. We zijn toen eigenlijk een grote vriendengroep geworden. Uiteindelijk zijn we beginnen te praten over een reeks. Daphne, Evelien en ik waren dus meteen betrokken bij de serie en die rollen zijn echt op ons lijf geschreven.»

Hoe heeft die vriendschap de rol beïnvloed?

«Ik ben een heel open en vrolijk persoon, maar ik heb ook een cynisch en donker kantje. Bert haalt dat in mij naar boven. Als we samenzitten, schelden wij er vrolijk op los, en daarbij sparen we ook onszelf niet. Met dat in het achterhoofd heeft hij mijn personage An bedacht.»

Zitten er in de reeks dan ook knipoogjes naar jullie eigen persoonlijkheden?

«Absoluut! Zo gebruiken we bijvoorbeeld het woord ‘zalibef’, wat natuurlijk een totaal absurde term is. Een meisje kwam ooit eens naar ons toe en gebruikte het woord ‘zalig’ met zo’n dik West-Vlaams accent: zaalieg. Daphne komt uit Brabant en sprak het dan weer uit als zalie. ‘Bef’ komt doordat we elkaar als vriendinnen ‘befke’ noemen als in bff . Dat is dus ‘zaliebef’ geworden, wat de reeks heeft gehaald. Bert heeft ook veel inspiratie gehaald uit het Antwerpse uitgaansleven waar hij heel veel gekke, gestoorde vrienden heeft.»

Ben je iemand die volledig opgaat in een rol?

«In de periode van ‘F*** you very, very much’ heb ik me wel wat laten gaan. An is vrij destructief en dat heb ik toen mee naar huis genomen. Zo begint het personage weer te roken in de serie en daardoor ben ik in mijn privéleven ook keihard beginnen te roken. Ik heb in die periode ook veel gedronken. Na de opnames heb ik de sigaretten even afgezworen en heb ik een maand lang geen druppel alcohol aangeraakt. Tijdens het filmen was het leuk om in die vibe en cocon te zitten. Ik vond het spannend om eens keimoe naar de set te komen, omdat dat toch bij mijn personage paste. An heeft immers altijd wallen en vet haar.»

Gebeurt het wel vaker dat je zo’n rol mee naar huis neemt?

«Nee, dat is eigen aan deze reeks. Voor deze serie werkte ik 70 dagen, wat veel meer is dan voor andere rollen. Je krijgt het gevoel dat de set je leven is, omdat je daar ook elke dag bent. Er was dus geen onderscheid meer tussen mijn privé- en setleven.»

Was het bizar om met je vrienden en vriend Boris Van Severen (tevens acteur, nvdr. ) te spelen?

«Als je naar een set komt met acteurs die je nog niet goed kent, is het altijd even aftasten. Hoe speelt die persoon? Wat geeft die aan? Maar toen ik bijvoorbeeld met Boris mocht spelen, durfde ik veel meer uit te proberen omdat ik hem 100% vertrouw. Als acteur heb je verschillende schuiven die je kan opentrekken, je acteert dan vanuit je safe space . Wanneer je je als acteur onzeker voelt, durf je daar wel eens op terug te vallen. Nu voelden we ons allemaal comfortabel en dan durf je meer te experimenteren.»