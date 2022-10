Fifty Session goes rap: win tickets voor concerten van TIF en SPACEBABYMADCHA

Volgende week donderdag organiseert Five Oh een nieuwe Fifty Session die net als vorige maand in C12 zal plaatsvinden. Met TIF en SPACEBABYMADCHA wordt het opnieuw een feest van diversiteit.

TIF, ontdekt op het MaMa-festival in Parijs, is een rapper uit Algiers, gevestigd in Parijs, die zowel in het Arabisch als in het Frans zingt. In mei bracht hij zijn eerste EP uit, hét visitekaartje van de Algerijnse immigrant.

SPACEBABYMADCHA houd je maar beter in de gaten. De Belgische rapper staat vooral bekend om levendige en energieke concerten, dus dat belooft! De avond wordt afgesloten door een dj, die nog niet bekend is gemaakt door de organisatoren.

Praktisch

Wanneer?

Donderdag 27 oktober vanaf 19 uur

Waar?

C12 – Grasmarkt 6, 1000 Brussel

Hoe er geraken?

Metro Centraal Station of bus 29, 38, 52, 63, 65, 66 en 89.

Tickets?

Win een duoticket via de Metro-wedstrijd!