FESTIVAL. Paradise City is groenste electrofeest van het land

Dit weekend zakken zo’n 20.000 festivalgangers weer af naar het prachtige groen van het domein van Ribaucourt om te dansen op de tonen van de elektronische muziek. Paradise City trekt er dit jaar vijf podia op langs de slotgracht van het kasteel om drie dagen lang één groot feest te bouwen.

In die idyllische omgeving zullen verschillende concerten en dj-sets de feestvierders in een intieme en betoverende sfeer onderdompelen. Voor zijn zevende editie blijft het festival bovendien trouw aan zijn DNA: electro-muziek van hoge kwaliteit met zowel bekende headliners als underground ontdekkingen, en een sterk ecologisch engagement.

Onze aanraders

In totaal worden een honderdtal artiesten verwacht in Perk. Op vrijdagavond keert bijvoorbeeld DJ Tennis terug naar de Castle Stage, waar hij vorig jaar speelde aan de zijde van Axel Boman (die op zijn beurt zaterdag present geeft). Met zijn zachte techno doorspekt met house- en disco-sfeer zal hij het publiek van Paradise City opnieuw in vervoering brengen. Daarna neemt Dixon over, en hij zal met zijn visionaire deep house het terrein omtoveren in een openluchtdansvloer.

Zondag belooft een heel bijzondere dag te worden. Vanaf 15 uur krijgen we Myd in de Arena, een sleutelfiguur van de French Touch. Zijn electro/house met accenten van vroege pop en indie zal het publiek onderdompelen in een feelgood-ambiance die geurt naar de zomer. Ga vervolgens naar de Castle Stage voor een funk en groovy optreden van de Antwerpse Bibi Seck. Dat wordt een stevige dosis energie die het podium in vuur en vlam zal zetten.

Last but not least is er op zondagavond Mind Against. Het duo, gevormd door de broers Fognini, heeft zijn wortels in IDM, house en techno, een cocktail die een bedwelmend en psychedelisch universum opwekt. Dat geldt ook voor Hunee, die aan het eind van de avond de feestelijkheden zal afsluiten.

En nog zo’n absolute aanrader: Zouzibabe. Als oprichtster van het feministische platform ‘Rebel’ (dat strijdt voor de zichtbaarheid van vrouwen en minderheden in de Belgische muziekscene) zorgt de jonge Brusselse dj voor een frisse toets met haar sets die het midden houden tussen RnB, house, club en breaks.

Groener dan ooit

Paradise City onderscheidt zich niet alleen door zijn ongelooflijke line-up. Het evenement blinkt sinds de allereerste editie ook uit door zijn ecologische engagement. Naar eigen zeggen is het festival een van de meest milieuvriendelijke ter wereld, en elk jaar pakt het uit met nieuwe innoverende en duurzame initiatieven. Herbruikbare drankbekers, constructies van gerecycleerde materialen, groene energie, gefilterd drinkwater, een verbod op plastic voor eenmalig gebruik, elektrische shuttlediensten, de lijst is eindeloos.

De grote nieuwigheid dit jaar: dankzij nachttreinen naar Brussel, Antwerpen en Gent zullen de festivalgangers in alle veiligheid naar huis kunnen terugkeren! Bij de vorige edities namen de bezoekers die met de auto kwamen nog meer dan de helft van de volledige CO2-uitstoot van het festival (53%) voor hun rekening. Door extra in te zetten op de diensten van het openbaar vervoer hoopt Paradise City het aantal bezoekers dat de auto neemt terug te dringen van 59% naar 40%. Op die manier zouden ze de totale uitstoot van het festival met 10% kunnen terugdringen.

De camping van Paradise City is helaas al uitverkocht, net als de tickets voor zaterdag. Vrijdag en zondag is er wel nog plaats, en er zijn ook nog combitickets beschikbaar.