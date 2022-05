Festival Dranouter lanceert campagne tegen spiking en grensoverschrijdend gedrag

Het festival voorziet verschillende maatregelen. Zo worden chill zones gecreëerd waar festivalgangers ongepast gedrag kunnen melden. Verder wordt er voor extra verlichting gezorgd op en rond het festival. De organisatie lanceert ook een telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is als algemeen meldpunt. Daarnaast komen er ook genderneutrale toiletten op het festival. Bovendien kiest het festival er met de nieuwe mocktailbar Bar C bewust voor om het aanbod aan niet-alcoholische dranken uit te breiden.

Veiligen en open minded

«Festival Dranouter is een veilig en open minded festival, en dat willen we absoluut zo houden. Vandaar dat we proactief aan de slag gaan met een campagne tegen grensoverschrijdend gedrag, op vlak van alcohol- en druggebruik, op vlak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en op vlak van respect in het algemeen», zegt festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck. «We laten ons hiervoor bijstaan door experts. Zo werken we samen met Zorgcentrum na Seksueel Geweld Roeselare en voerden we gesprekken met politie Arro Ieper en het parket.»

Festival Dranouter 2022 vindt dit jaar plaats op 5, 6 en 7 augustus in Heuvelland, West-Vlaanderen.