Erfgoed Challenge daagt Belgen uit om erfgoed beter te maken

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) lanceert de Erfgoed Challenge. Doel van het initiatief is om kunstschatten en monumenten uit ons verleden onder de aandacht te brengen en een betere zorg te bieden. In de aanloop naar 2030, de 200ste verjaardag van België, wil het KIK via de Erfgoed Challenge jaarlijks minstens één erfgoedschat opnieuw doen schitteren.

Het KIK selecteerde voor deze eerste editie zes «erfgoedparels» uit heel verschillende periodes en plaatsen in België. Het gaat om de Merovingische sarcofaag van Chrodoara in Amay, het interieur van de grafkapel van Peter Paul Rubens in de Antwerpse Sint-Jacobskerk, art-nouveauwoningen in Brussel, de theaterkostuums van James Ensor in het Mu.ZEE in Oostende, de gipsotheek van Constantin Meunier en de schatten van de kathedraal van Doornik.

Vanaf woensdag 20 oktober tot 21 november kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen op een van de zes genomineerde erfgoedschatten, via de website. Uit de top drie kiest een commissie een winnaar, die wordt bekendgemaakt op donderdag 2 december. De experts van KIK zullen daarna een plan opstellen om de winnaar opnieuw te laten schitteren door haar de beste zorgen te bieden, zoals een duurzame restauratiebehandeling, het optimaliseren van de bewaaromgeving of een gedroomde publieksopstelling.

Zelf voorstellen doen

In de aanloop naar 2030, de 200ste verjaardag van België, zal jaarlijks een nieuw erfgoedproject worden gestart. Vanaf de volgende editie kunnen erfgoedbeheerders ook zelf projecten voordragen. «Erfgoed, dat zijn prachtige kunstwerken, objecten en gebouwen met een innige betekenis voor individu en samenleving. Mijn hart breekt als ik zie hoe groot de noden zijn en hoe beperkt de aandacht en middelen. Met de Erfgoed Challenge willen we hier verandering in brengen», aldus Hilde De Clercq, algemeen directeur ad-interim van het KIK.