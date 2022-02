Enkel voor Khaleesis: Vanaf nu kan je de echte filmset van Game of Thrones bezoeken (foto’s)

Altijd al willen dwalen door Westeros, koningen willen afslachten en oog in oog staan met white walkers? Vanaf nu kan dat op The Game of Thrones Studio Tour in Belfast, een expositie ter waarde van bijna 50 miljoen euro vol filmsets, kostuums en rekwisieten van de populaire HBO-fantasyreeks. Brace yourselves, een reisje naar Ierland is coming.

De tijd vliegt: het is bijna zo’n drie jaar geleden sinds we afscheid namen van Jon Snow, Arya Stark, Daenerys Targaryen en de honderden andere personages die vochten en snode plannen smeedden om de ijzeren troon van Westeros te veroveren. Hoewel de fantasyreeks een omstreden slot kende, heeft de serie voor veel fans nog een plaatsje in hun hart dankzij de vindingrijke en exuberante wereld vol plotwendingen die George R. R. Martin op poten zette.

AFP / P. Faith

Van Dragonstone tot Castle Black

Die fans kunnen hun hart nu helemaal ophalen in de Linen Mill Studios in Banbridge, Noord-Ierland, een van de officiële filmlocaties van Game of Thrones. De studio’s lieten onder andere de set van ‘Castle Black’ en ‘The Great Hall of Winterfell’ intact, evenals Dragonstone en de verwoeste troonzaal.

AFP / P. Faith

Daarnaast werden ook heel wat kostuums tentoongesteld: denk maar aan het trouwkleed van Sansa Stark of de donzige pakken waarin Jon Snow zich hulde. Bovendien vallen er ook heel wat zwaarden en andere rekwisieten te ontdekken en leer je bij over hoe de serie via green screens, make-up en special effects tot stand kwam.

Waan jezelf tot slot als een ware khaleesi of crow dankzij de interactieve set vol verrassingen en games waarbij je white walkers een kopje kleiner moet maken. Spanning alom voor echte fans!

De expo komt er net op tijd, enkele maanden voor ‘House of the Dragon’ verschijnt op HBO, de Game of Thrones-prequel met Matt Smith in de hoofdrol.