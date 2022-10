Ecopolis brengt verhalen van een duurzame toekomst

Ecopolis organiseert op 15 oktober opnieuw zijn jaarlijkse rendez-vous voor wie begaan is met een duurzame toekomst. Deze 8e editie in muziektempel Ancienne Belgique brengt kunstenaars, denkers en doeners samen die in gesprek gaan over de transitie naar een sociaal-ecologische samenleving. In talks, debatten en performances onderzoeken stemmen als Dalilla Hermans en Báyò Akómoláfè of ongehoorde verhalen ons kunnen dwingen om na te denken over een radicaal andere manier van leven.

Maatschappelijke, ecologische en economische crisissen dwingen ons om uit de bestaande kaders te breken. Ongehoorde verhalen kunnen daar een hefboom in zijn, vindt Ecopolis. Verhalen die linken leggen tussen verschillende generaties, tussen geografische gebieden die ver van elkaar liggen of tussen oude kennis en technologie. Kan activisme als vorm van liefde ons verder brengen dan doemdenken?

Multiple (hi)stories, multiple futures

Ecopolis brengt verhalen die voor deze nieuwe wereld een inclusieve en duurzame toekomst verbeelden. De dag start met drie wandelingen en een workshop. Zo neemt Omar Fassi Fehri je mee op Minority Walk en gidst Chiara Tomalino je langs de Brusselse heksen van toen en nu. Tijdens de wandeling ‘Twee (t)huizen, één gids’ leiden interculturele gidsen je doorheen de buurten die voor hen belangrijk zijn, terwijl ze vertellen over hun herkomstland. De workshop Limits to Growth laat je dan weer zoeken naar manieren waarop we kunnen leven met minder niet-hernieuwbare grondstoffen.

De avond is gevuld met debatten en een performance. Journalist Dalilla Hermans, essayist Báyò Akómoláfè, Palestijns kunstenares Jumana Emil Abboud en politiek theoreticus Mihnea Tanasescu treden allereerst in gesprek over kolonisatie als uitbuiting van mensen en natuur, en dekolonisatie als omgekeerde beweging.

Vervolgens stellen architecte Apolline Vranken, financieel analist Jérémy Désir-Weber, milieu-activist Thomas Goorden en cultuurfilosoof Eric Corijn dat er overal kansen zijn op krachtig engagement, ongeacht wat je studeert of welke job je uitoefent. Een architect hoeft niet enkel huizen te bouwen, maar kan ook aandacht vragen voor een meer vrouwelijke benadering van de stad. En wat dacht je van de oproep van een financieel analist om banken te doen springen?

Een grimmige première

De dag sluit af met de première van ‘TANK TINK / ONE ’. Met die veelstemmige lecture-performance over de milieu-impact van oorlog kapen Enkidu Khaled en Joachim Robbrecht het format van de ‘creatieve denktank’ uit haar oorspronkelijke militaire context. Samen met kunstenaars, journalisten en activisten uit verschillende windstreken onderzoeken ze de relatie tussen oorlogsvoering en milieucrisissen. De toegang tot grondstoffen is tenslotte vaak de inzet van conflict en ecologische oorlogvoering, zoals het droogleggen van rivieren, wordt steeds vaker gebruikt als wapen. De verhalen die het duo brengt benadrukken het belang van vrede voor al het leven op deze planeet.