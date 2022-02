Dit zijn de Oscarnominaties van 2022: ‘The power of the dog’ en ‘Dune’ zijn grootste kanshebbers

De films ‘The power of the dog’ en ‘Dune’ zijn met respectievelijk 12 en 10 nominaties de grootste kanshebbers voor de Oscars. Dat is dinsdag gebleken na de bekendmaking van de nominaties voor de Oscars 2022. Beide films maken ook kans voor de Oscar voor de beste film, waarvoor dit jaar voor het eerst 10 films genomineerd zijn. België kon geen nominatie binnenhalen voor het gelauwerde ‘Un Monde’ van de Brusselse regisseur Laura Wandel.

‘The power of the dog’ is een sombere western van de Nieuw-Zeelandse regisseur Jane Campion, met Benedict Cumberbatch in de hoofdrol. De Brit is ook genomineerd in de categorie van de beste acteur en ook de acteurs Kirsten Dunst (beste vrouwelijke bijrol) en Jesse Plemons en Kodi Smith-McPhee (allebei in de categorie beste mannelijke bijrol) zijn genomineerd. De film is tevens genomineerd in de categorieën beste regisseur, cinematografie, montage, originele muziek, production design, geluid en aangepast scenario.

‘Dune’ van de Canadese regisseur Denis Villeneuve verfilmde als een van de eerste op een succesvolle manier het bekende - en berucht onverfilmbare - sciencefictionboek van Frank Herbert. Zijn epos maakt naast de Oscar voor de beste film ook kans op die voor cinematografie, kostuumdesign, montage, make-up en haar, originele muziek, production design, geluid, visuele effecten en aangepast scenario.

‘Belfast’ en ‘West Side Story’ staan met beiden zeven nominaties op een gedeelde derde plaats.

De nominaties werden dinsdagochtend (dinsdagnamiddag Belgische tijd) aangekondigd door acteurs Leslie Jordan en Tracee Ellis Ross. Ze werden ook bijgestaan door verschillende filmfanaten, onder hen ook zorgkundigen en brandweerlieden.

België grijpt naast nominatie

Ondanks de hoge verwachtingen en een plekje op de shortlist, kon de Belgische inzending ‘Un Monde’ geen Oscarnominatie voor ‘Beste Internationale Film’ binnenhalen. De dramafilm van de Brusselse regisseur Laura Wandel, in het Engels uitgebracht als ‘Playground’, kon internationaal nochtans op veel lof rekenen. ‘Un Monde’ gaat over de brutale microkosmos van de speelplaats, waarin kinderen voor moeilijke keuzes staan om te kunnen ontkomen aan pesterijen.

De nominaties voor ‘Beste Internationale Film’ gaan naar het gelauwerde ‘Drive My Car’ van de Japanner Ryusuke Hamaguchi. Die film werd ook genomineerd voor ‘Beste Fim’. Andere internationale nominaties gingen naar ‘Lunana: a yak in the classroom’ uit Bhutan, ‘Flee’ uit Denemarken», ‘The hand of God’ uit Italië en ‘The worst person in the world’ uit Noorwegen.

Ook ‘T’es morte Hélène’ van de Belgische regisseur Michiel Blanchart werd niet genomineerd in de categorie ‘Beste Kortfilm’.

Dit zijn de genomineerden in de andere belangrijke categorieën

Beste Film

Belfast (Kenneth Branagh)

CODA (Sian Heder )

Don’t Look Up (Adam McKay)

Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi)

Dune (Denis Villeneuve)

King Richard (Reinaldo Marcus Green)

Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

Nightmare Alley (Guillermo del Toro)

The Power of the Dog (Jane Campion)

West Side Story (Steven Spielberg)

Beste regisseur

Kenneth Branagh, Belfast

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story

Beste actrice

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Penélope Cruz, Parallel Mothers

Nicole Kidman Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer

These actors will vie for the 2022 Academy Award:

Beste acteur

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, Power of the Dog

Andrew Garfield, Tick, Tick...Boom!

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Beste animatiefilm

Encanto

Luca

Flee

The Mitchells vs the Machine

Raya and the Last Dragon