Deze vijf films brachten het meeste geld op

Over minder dan een maand, op 14 december 2022 om precies te zijn, verschijnt de tweede Avatar-film genaamd ‘Avatar 2: The Way of Water’ in de Belgische bioscoopzalen. De eerste Avatar-film (2009) was niet alleen technologisch geavanceerd, maar ook de inhoud van de film behandelde een verscheidenheid aan relevante onderwerpen. Van rassenverhoudingen en een oproep tot revolutie tot de vernietiging van natuurlijke habitats omwille van hebzucht. Bijgevolg werd ‘Avatar’ de best verdienende film aller tijden. Wij maakten hieronder een overzicht van de vijf best verdienende films ooit, inclusief de bedragen die deze ophaalden én de platformen waar je deze kan bekijken!