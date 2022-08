Brusselse Open Monumentendagen gaan dit jaar op zoek naar sporen van kolonisatie

‘Sporen van kolonisatie’ is het centrale thema dit jaar tijdens de Open Monumentendagen/Heritage Days in de weekend van 17-18 september. Voor het eerst openen ook Brusselse ambassades de deuren, terwijl het ‘off programma’ na een succesvolle editie vorig jaar ook deel uitmaakt van de programmatie.

«Het is een primeur dit jaar dat heel wat ambassades de deuren openen voor het grote publiek. Ik ben enorm verheugd over het enthousiasme waarmee werd gereageerd op onze oproep naar de ambassades toe. Dit jaar zullen een 20-tal ambassades de deuren openen en het is de bedoeling dat voortaan elk jaar ambassades de deuren zullen openen tijdens de Heritage Days», licht staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet donderdag toe.

«Belangrijk deel van geschiedenis»

Het thema werd gekozen naar aanleiding van het rapport over de dekolonisatie van de publieke ruimte dat deskundigen in opdracht van urban.brussels eerder dit jaar presenteerden. «Tijdens de Heritage Days zullen Brusselaars en bezoekers de ’sporen van de kolonisatie’ in onze stad kunnen ontdekken aan de hand van geleide bezoeken en wandelingen. Zo kan je ontdekken welke man zijn naam verleende aan Hotel Van Eetvelde, welke functies het Leverhouse op het Congresplein had en van welke Congolese houtsoorten Victor Horta gebruik maakte om zijn meesterwerken te realiseren», aldus nog Smet. «De Heritage Days zijn een unieke gelegenheid om in een belangrijk deel van onze geschiedenis te duiken. Niet om er per se een oordeel over te vellen, maar wel om er meer over te weten te komen en beter te begrijpen».

Tuinen en culinair erfgoed

De eerste Off-versie vorig jaar was een groot succes, waardoor er dit jaar een vervolg komt. Brusselaars kunnen hun huizen openstellen, uitleg geven over de graffiti op hun gevels of bezoekers rondleiden in hun tuinen. Iedereen kan vanaf nu activiteiten voorstellen op de website. Daarnaast komt er opnieuw een gastronomisch programma. In heel wat Brusselse restaurants kan je van het culinair erfgoed genieten.

Net zoals voor de afgelopen edities moet voor bepaalde locaties en activiteiten worden gereserveerd. Boeken is mogelijk vanaf 1 september via heritagedays.urban.brussels.