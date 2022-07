Brussel pakt uit met grootste Museum of Illusions van Europa

Het grootste Museum of Illusions in Europa vind je voortaan in het Théâtre de la Gaîté in Brussel. In dit gloednieuwe museum maken bezoekers van alle leeftijden kennis met de wereld van de optische illusie. Het internationale concept stelt het leren van de wetenschap én van elkaar centraal.

In het Museum of Illusions van meer dan 700m2 worden bezoekers ondergedompeld in optische illusies. Maar dat is niet alles, je kan er ook spannende hersenbrekers oplossen. De museumstukken doen bezoekers er keer op keer weer aan herinneren dat hun perceptie net zo goed een illusionaire vervalsing kan zijn en dat je, door anders te kijken, de wereld op een andere manier kan leren kennen.

Perceptie is niet realiteit

De collectie zoomt in op de werking van de hersenen en hoe mensen omgaan met perceptie. «De bezoeker ervaart dat wat onze hersenen via de zintuigen interpreteren, lang niet altijd de werkelijkheid hoeft te zijn», aldus museumdirecteur Damir Cicak.

Het museum stelt een populair maatschappelijk vraagstuk ter discussie. In een tijd waarin, mede door sociale media, standpunten razendsnel worden ingenomen, en er voor dialoog nog maar weinig ruimte lijkt te zijn, drukt het museum zijn bezoekers op de feiten, en geeft waardevol advies: «Kijk eerst eens of jouw perceptie wel de juiste is. Het is best mogelijk dat een ander ziet wat jij niet ziet. Dat perspectief is misschien zelfs nog waardevoller dan jouw ervaring», besluit Cicak.

