Bowie in een vrouwelijk jasje: ‘Heroes/Bowie/Berlin 1976-80: The Ultimate David Bowie Tribute’

Hoe zou een concert van David Bowie er vandaag uitzien, als hij nog zou leven? Dat is wat de makers van 'Heroes/Bowie/Berlin 1976-80: The Ultimate David Bowie Tribute' zich proberen voor te stellen. En afgaand op hun show zorgt Bowie, die dit jaar 75 zou geworden zijn, nog altijd voor spektakel!

Juni 2022, in het prachtige Quebec. We zijn te gast bij de show ‘Heroes/Bowie/Berlin 1976-80’. Een paar uur eerder hebben we een babbel met regisseur en producer Claude Larivée over zijn visie voor dit spektakel. «Dit is niet zomaar een tribuutconcert», vertelt hij. «Tribute shows zijn vaak vrij sober: een zanger, wat muzikanten en dat is het. Wij willen een hommage brengen met hoofdletter H.»

En of dat gelukt is… Van bij de start wordt duidelijk dat dit een grootse productie is, met een ongelooflijke lichtshow en imposante videomontages. «Onze voorstelling is een echte creatie», zegt hij. «Als Bowie vandaag zou toeren en een deel van zijn œuvre zou herinterpreteren, denken we dat zijn show visueel dicht bij de onze zou staan. We hebben veel research gedaan en zijn universum gebruikt.»

Seventies Berlijn

De makers van deze multimediashow nemen ons mee terug naar een welbepaalde periode. Zoals de naam al doet vermoeden, verwijst 'Heroes/Bowie/Berlin 1976-80' naar de Berlijnse dagen van de zanger. «In die tijd ruilt Bowie Los Angeles, waar hij melk dronk, aan de lopende band sigaretten rookte en coke gebruikte, in voor een gezonder leven in Berlijn, nochtans de hoofdstad van de cocaïne», vertelt Claude geamuseerd. «In Berlijn maakt hij enkele meesterwerken, ook voor Iggy Pop!»

Gedurende 1,5 uur ontdek je aan de hand van archieven het Berlijn van eind jaren 70, maar ook geweldige nummers zoals ‘Station to Station’, ‘Low’, ‘Heroes’, ‘Lodger’ en ‘Scary Monters’. «En niet te vergeten: een paar verrassingen die heel bekend zijn bij het grote publiek», legt Claude uit.

Drie vrouwen, drie Bowies

Om deze meesterwerken te vertolken en de stem van de grote Bowie eer aan te doen, gingen de makers op zoek naar de speld in de hooiberg. «We wilden geen man, want dan zou iedereen hem vergelijken. En hij zou toch nooit dezelfde smoel, dezelfde stem en dezelfde lichaamstaal hebben.» Dus kozen Claude en zijn team voor een vrouwelijke cast. «Hij had een vrij androgyn uiterlijk. Verschillende bekende actrices en modellen, zoals Kate Moss, droegen originele Bowie-outfits. En dat werkte. Het was gewoon logisch om voor vrouwen te kiezen.»

Voor de producer maakt het de show alleen maar toegankelijker. «Mensen die Bowie niet kennen, ontdekken tijdens deze voorstelling een fascinerend universum. Het songmateriaal is zo sterk dat het meteen werkt!»

Drie vrouwen staan, samen of apart, op het podium om de nummers uit Bowies Berlijnse periode te vertolken. «Zijn vocale bereik is groot. Met drie vrouwen konden we de toeschouwers meenemen naar verschillende plekken. Maar het gaat niet alleen om zijn stemregister. Er waren in die tijd drie verschillende Bowies. Soms was hij een crooner, dan weer wat meer punk...»

Foto @LeCaron

High fidelity

Bowie was meervoud. In één en hetzelfde nummer kon hij verschillende personages spelen die elkaar antwoorden via coupletten en refreinen. «Als we maar één zangeres hadden gekozen, zouden we op onze honger blijven», zegt choreografe Maud Saint-Germain, die urenlang archieven uit Bowies Berlijnse tijd heeft bekeken. «We willen geen imitatie of karikatuur maken», legt ze uit. «Het idee is eerder ons te laten inspireren door zijn lichaamstaal. Ik deed veel research, bekeek een berg foto's en video-interviews. Ik bestudeerde de manier waarop hij zijn handen bewoog. Hij was een erg elegante en gracieuze man. Elke beweging op het podium was doordacht. Claude en ik hebben ideeën uitgewisseld. Ik wilde de zangeressen onderdompelen in een verhaal, in een tijdperk. Maar het was wel de bedoeling dat ze hun eigen signatuur behouden.»

Op muzikaal vlak wilden de makers trouw blijven aan de originele sound. In tegenstelling tot wat Bowie zelf deed tijdens zijn concerten... «We stelden ons voor dat Bowie een concert geeft met de originele arrangementen, wat hij toen absoluut niet deed. We willen de diehard fans plezieren, maar ook iedereen die hem minder goed kent het volle potentieel van zijn repertoire laten horen», legt muzikaal directeur en dirigent Daniel Lacoste uit.

In totaal telt 'Heroes/Bowie/Berlin 1976-80: The Ultimate David Bowie Tribute' drie zangeressen, acht muzikanten, drie achtergrondzangeressen, 26 liedjes in 26 scènes, waaronder vier instrumentale nummers. Een groots spektakel én een echt filmmoment, dat je op donderdag 10 november zelf kan gaan ontdekken in Vorst Nationaal!

Praktische info

- ‘Heroes Bowie Berlin 1976-80 - The Ultimate David Bowie Tribute’

- Vorst Nationaal

- Donderdag 10 november 2022 om 20 uur

- Tickets kosten 36, 51, 66 of 79 euro

- Info en tickets via de website