Arctic Monkeys komen naar Rock Werchter 2023

De fans krijgen hun zin: de Britse rockers van Arctic Monkeys komen naar Rock Werchter. Op zondag 2 juli komen zij hun gloednieuwe album ‘The Car’ voorstellen op de festivalwei in Werchter.

AM-fans waren de afgelopen weken in paniek: de band leek geen tussenstop te maken in België tijdens hun gloednieuwe tournee. Ze zouden enkel de buurlanden aandoen. Veel fans hoopten dan ook dan de Britten zouden neerstrijken op Rock Werchter. Voor hen is het vandaag hun geluksdag.

Arctic Monkeys stonden deze zomer al op Pukkelpop, maar komen dus ook in 2023 naar ons land. Daar zullen ze hun zevende studioalbum ‘The Car’ voorstellen, dat op 21 oktober uitkomt.

Tickets

Rock Werchter 2023 gaat dit jaar door van donderdag 29 juni tot zondag 2 juli. Eerder werd ook al Stromae aangekondigd als headliner. Tickets zijn te koop vanaf zaterdag 29 oktober.